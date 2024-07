DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. Juli (vorläufige Fassung)

=== 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 2Q (08:30 Analystenkonferenz 10:00 PK) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q (08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK) *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q (16:00 Analystenkonferenz) 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q (11:15 PK) 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1H 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1H (10:00 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 89 zuvor: 89 10:00 DE/PSI Software AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q 12:30 RU/Russlands Zentralbank, geldpolitische Beratungen des Direktoriums *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli PROGNOSE: 66,0 1. Umfrage: 66,0 zuvor: 68,2 *** - BR/Finanzstaatssekretär Thoms, Teilnahme an G20-Finanzministertreffen, Rio de Janeiro - BR/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (seit 25.7.) - US/US-Präsident Biden empfängt Israels Premierminister Netanjahu ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2024 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.