Berlin (ots) -Zum Ende der Berlin Fashion Week am 4. Juli 2024 veranstalteten WIME NETWORK ein einzigartiges Closing Event, das Mode, Musik und Lifestyle in einem zeitgemäßen Format vereint. Rund 700 geladenen Gästen bot sich ein unvergesslicher Abend im Grand Ballroom des JW Marriott Hotel Berlin. Neben Top-Brands wie GIVENCHY BEAUTY, CASETiFY oder PURELEI sowie LivePerformances von ausgezeichneten Künstlern, war auch die in Deutschland ansässige Design-Marke LOBERON vertreten. LOBERON war mit einem besonderen Showroom vor Ort und präsentierte aktuelle Produkte wie auch zeitlose Design-Klassiker aus ihrem exklusiven Online-Sortiment.Philipp Scheidig, Gründer von WIME NETWORK, zog eine positive Bilanz über das Event, bei dem Mode und Musik auf perfekte Art und Weise miteinander harmonierten. Das Event bot eine beeindruckende Bühne für talentierte Künstler wie z.B. die Brit Award - Preisträgerin Ella Eyre, authentische Content Creators und starke Marken.Der Veranstaltungsort für LEWK 2024 war das JW Marriott Hotel Berlin. Das Luxushotel zählt zu den größten Veranstaltungshotels der Stadt und besticht durch seine erstklassige Lage. Arne Klehn, General Manager des JW Marriott Hotel Berlin, äußerte sich ebenfalls begeistert über die gewählte Location und das spektakuläre Event.Die Gäste konnten sich beim Fashion Week Closing Event LEWK 2024 in den vielseitigen Veranstaltungsräumen ganz den angebotenen Acts und Auftritten hingeben und genossen einen unvergesslichen Abend mit hochkarätigen Gästen.LOBERON hat sich in den letzten 12 Jahren einen Namen im Interieur Design gemacht und ist mittlerweile in acht Ländern vertreten. Die Design-Marke steht für hochwertige Möbel und exquisite Accessoires für den Innen- & Außenbereich. In jährlich sechs Kollektionen werden aktuelle Wohntrends wie saisonale Wohntrends präsentiert. Der LOBERON-Stil zeigt sich in kompletten Einrichtungskonzepten, die Stil, Qualität und Komfort bieten.