Hamburg (ots) -Wer unterwegs am Computer arbeiten will, greift zu einem Notebook. Was leisten aktuelle Geräte zwischen 440 und 800 Euro? COMPUTER BILD nahm neun Modelle unter die Lupe.Das Display überzeugte nur beim Medion S10 vollends: Es zeigte Inhalte schön scharf mit 2560 x 1600 Pixeln und mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Die schlechteste Bildqualität lieferte das CSL Revolve C15 5500U: Farben zeigte es verfälscht, Hauttöne gab es zu blass wieder, Farbverläufe stufig.Große Unterschiede gab es bei der Arbeitsgeschwindigkeit: So reichte das SL Revolve C15 N200 nur für einfache Internet- und Office-Aufgaben. Am schnellsten ging das Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 zu Werke: Es erledigte anspruchsvolle Aufgaben wie das Erstellen eines Films mühelos. Das Lenovo-Notebook hatte auch den längsten Atem, schaffte über zehn Stunden ohne Steckdose. Am unteren Ende rangierten das Medion mit viereinhalb Stunden und das CSL Revolve C15 N200 mit unter vier Stunden Akkulaufzeit.Fazit: Der Testsieger, das Asus Vivobook 16 (700 Euro), überzeugte mit hohem Arbeitstempo, ordentlichem Display, langer Akkulaufzeit und guter Ausstattung. Das Acer Aspire 5 (530 Euro) ging als Preis-Leistungs-Sieger durchs Ziel. Es arbeitete etwas langsamer als der Testsieger, war aber immer noch schnell und sogar eine noch längere Akkulaufzeit.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 16/2024, die ab 26. Juli 2024 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHRainer SchuldtE-Mail: rschuldt@computerbild.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5830853