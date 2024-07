London (www.anleihencheck.de) - Es gab eine erhebliche Streuung der Erträge zwischen den verschiedenen Fixed-Income-Sektoren, so John Kerschner und John Lloyd, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Viele Anleger, die auf den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (U.S. Agg) oder den Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Global Agg) als Ersatz für diversifizierte Anleiheportfolios setzen würden, könnten frustriert darüber sein, dass ihre Portfolios im bisherigen Jahresverlauf (bis 30. Juni 2024) negativ seien. ...

