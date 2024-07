Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die lange unbeliebten Gold-ETCs sind wieder gefragt, so die Deutsche Börse AG.Emittent WisdomTree melde für die vergangenen vier Wochen hohe Zuflüsse in Edelmetall-ETCs. Letzte Woche sei der Goldpreis auf den neuen Rekord von 2.483 US-Dollar geklettert, am Donnerstagmorgen seien es mit 2.378 US-Dollar wieder etwas weniger. ...

