© Foto: DALL*E



Der Hedgefonds-Manager Dan Niles sieht im Ausverkauf der Tech-Aktien eine Bestätigung dafür, dass die Branche in erheblichen Schwierigkeiten steckt. Anleger werden ungeduldig.Aktien der "Magnificent Seven", zu denen Tesla, Nvidia, Alphabet, Meta, Microsoft, Apple und Amazon gehören, haben am Mittwoch den stärksten Tagesrückgang seit der Einführung von ChatGPT verzeichnet. Seit ihrem letzten Höchststand am 10. Juli sind die sieben Aktien bis zum Schlusskurs am Mittwoch um mehr als zehn Prozent gefallen und befinden sich damit zum ersten Mal seit Oktober wieder im Korrekturbereich. In diesem zweiwöchigen Zeitraum haben die Magnificent-Seven-Aktien zusammen mehr als 1,7 Billionen US-Dollar von …