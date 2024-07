Albertsons Companies, ein führendes Unternehmen im Lebensmittel- und Drogerieeinzelhandel, hat für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 gemischte Ergebnisse vorgelegt. Der Umsatz stieg leicht um 0,9% auf 24,27 Milliarden Dollar, während der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 66 Cent lag, was einem Rückgang von 29% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von 23% im digitalen Geschäft und eine Zunahme der Mitglieder im Treueprogramm um 15%.

Fokus auf Kundenbindung und digitale Fähigkeiten

Das Unternehmen investiert weiterhin in seine "Customers for Life"-Strategie und in den Ausbau seiner digitalen Fähigkeiten. Die Bruttomarge verbesserte sich leicht, wurde jedoch durch höhere Betriebskosten und gestiegene Ausgaben für digitale und Omnichannel-Entwicklungen belastet. [...]

