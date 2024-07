Strasbourg (ots) -Die ARTE-Streamingtipps der 1. Augusthälfte 2024:KINO | FERNSEHFILME | SERIENDie Mafia mordet nur im SommerSerie, web only - Ab 2. August auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Palermo, 1979: Der 10-jährige Salvatore wetteifert mit seinem Schulfreund Fofò um die Zuneigung seiner neuen Klassenkameradin Alice. Doch über allem liegt der Schatten der Mafia und ihrer Verbrechen. Zunehmend verwebt sich das Familienleben Salvatores mit den polizeilichen Ermittlungen und der allgegenwärtigen Korruption. Der Junge stellt das verkommene System infrage und sucht Halt bei Vertretern der Erwachsenenwelt, die sich dagegen auflehnen. Mit Humor blickt die bewegende Erfolgsserie auf ein blutiges Kapitel sizilianischer Geschichte.Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025461/)Die Fernsehfilme von Michael HanekeFilmreihe, web only - Ab 1. August auf arte.tvAb 1. August gibt es drei Fernsehfilme des österreichischen Regisseurs Michael Haneke auf arte.tv zu entdecken: "Drei Wege zum See" (https://presse.arte.tv/programme/117809-000-A/), das Porträt einer von der Vergangenheit geplagten Frau nach der Novelle von Ingeborg Bachmann, der Zweiteiler "Lemminge" (https://ots.de/Il2NIf), ein Porträt der österreichischen Nachkriegsgeneration und "Die Rebellion" (https://presse.arte.tv/programme/117808-000-A/), ein satirischer Blick auf die österreichische Gesellschaft der 1920er Jahre nach dem Kurzroman von Joseph Roth. Weitere Werke von Michael Haneke gibt es hier (https://www.arte.tv/de/videos/RC-024956/filme-von-michael-haneke/) zu entdecken.Vorab auf ARTE Presse (https://ots.de/Il2NIf)AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTEKamala Harris: Eine amerikanische KarriereDokumentation, web only - Bereits online auf arte.tvNach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf will seine Stellvertreterin Kamala Harris die Ersatzkandidatin der Demokratischen Partei werden. Erste Umfragewerte geben dem sich abzeichnenden Personalwechsel Recht: Harris scheint bereits einen knappen Vorsprung gegenüber Trump zu haben. Schon 2020 schrieb Harris als erste weibliche, schwarze und indisch-amerikanische Vizepräsidentin der USA Geschichte. Aber damit ist diese Erfolgsgeschichte vielleicht noch nicht zu Ende... Kann eine Frau Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werden - eine schwarze noch dazu? Das Porträt einer Überfliegerin.Jetzt streamen (https://www.arte.tv/de/videos/102310-000-A/kamala-harris/)Charlie Chaplin im Land der TalibanDokumentation, OmU, web only | Ab 12. August auf arte.tvDer junge afghanische Schauspieler Karim Asir beschließt, Charlie Chaplin nachzueifern, und versucht mit Pantomime und Humor, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Menschen zum Lachen zu bringen, ist seine einzige Waffe inmitten von Bomben und Zerstörung. Nach der Machtübernahme der Taliban am 15. August 2021 erhält Karim Morddrohungen und muss um sein Leben fürchten. Doch er gibt nicht auf. Kann Lachen die Welt verändern?in Kürze auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/streamingtipps/)Vorsicht VerführungZweiteilige Dokumentation, online first - Ab 1. August auf arte.tvMenschen mit der Gabe zu verführen, haben Geschichte geschrieben. Sie beherrschen meisterhaft das Spiel um Macht, Erfolg, Lust und Liebe. Aber warum ist unser Verstand so leicht auszutricksen? Der erste Teil der Dokumentation "Evita und die Macht der Schönheit" (https://presse.arte.tv/programme/116210-001-A/) zeigt unter anderem, was Evita Perón zu einer der einflussreichsten Frauen des 20. Jahrhunderts machte. Teil zwei der Dokumentation "Elvis und die Wucht der Gefühle" (https://presse.arte.tv/programme/116210-002-A/) veranschaulicht, warum Aufnahmen von Elvis-Songs oder John F. Kennedys Reden bis heute die Herzen höherschlagen lassen und warum kriminelles Charisma tödliche Folgen haben kann.Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/116210-001-A/)WISSENSCHAFTBehind the Story - "Stehen bald die Meere still?"Twitch-Live, web only - Am 2. August um 21.00 UhrDr. Julia Schnetzer ist promovierte Meeresbiologin, Science Slammerin und Sachbuchautorin. Am 2. August streamt sie zusammen mit ihren beiden Gästen Dr. Levke Caesar, Klima-Physikerin und AMOC-Expertin am PIK, Prof. Dr. Elisa Schaum, Planktonökogin an der Uni Hamburg und dem Twitch-Publikum Ausschnitte aus "Stehen bald die Meere still? (https://www.arte.tv/de/videos/115511-002-A/stehen-bald-die-meere-still/)- 42 - Die Antwort auf fast alles" und diskutiert mit ihnen über die Zukunft der Meeresströmungen. Die komplette Folge ist online verfügbar auf arte.tv. (https://www.arte.tv/de/videos/115511-002-A/stehen-bald-die-meere-still/)Zum Twitch-Stream (https://m.twitch.tv/arte_tv/home)Abenteuer Tiefseekabel: Die Vernetzung der WeltDokumentarfilm, online first - Ab dem 10. Augustauf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)99 Prozent des weltweiten Datenverkehrs läuft heute nicht etwa über Satellit, sondern über Seekabel, die rund um den Globus am Meeresgrund liegen. Der Dokumentarfilm zeigt mit innovativen Grafiken, historischen Rekonstruktionen, Archivaufnahmen und beeindruckender Filmtechnik, wie Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen Irland und Kanada das erste transatlantische Tiefseekabel verlegt wurde. Es verband Nordamerika mit Europa und legte den Grundstein für die Entwicklung eines globalen Kommunikationssystems.Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/101363-000-A/)KUNST | KULTUR | POPKULTUR ONLINE FIRSTGarri Kasparow: Rebell und König des SchachspielsDokumentation, online first - Ab 11. August auf arte.tv (https://www.arte.tv/fr/)| Summer of Champions (https://acms.arte.tv/api/v1/pdfs/zur_pressemappe_de_f8d20572-032c-4d82-873a-49684d711eca.pdf)Aus einem Kind aus Aserbaidschan mit unglaublichem Talent und dem festen Willen, beim Schach zu siegen, wird mit nur 22 Jahren der jüngste Schachweltmeister der Geschichte. Garri Kasparow behält diesen Titel insgesamt 15 Jahre lang. Hinter seinen Erfolgen verbirgt sich die düstere Realität eines politischen Regimes, das mit allen Mitteln versuchte, ihn zu stoppen. Die Dokumentation zeigt, wie es Kasparow immer wieder gelang, seine Freiheit zu verteidigen und den Fallen des Kremls zu entkommen, der Spione auf ihn ansetzte. Als außergewöhnliches Genie und als langjähriger Kritiker Putins wurde Kasparow zu einer weltweiten Ikone.Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/108498-000-A/)MUSIK | Der Festivalsommer auf ARTE ConcertDie NatureOne auf ARTE ConcertDJ-Sets - Vom 2. August bis 4. August im Livestream auf arte.tv/natureone (https://www.arte.tv/de/videos/RC-022847/natureone)Die NatureOne ist eines der größten Technofestivals in Europa. Auch zur diesjährigen Festivaledition können sich zehntausende Raverinnen und Raver auf über 350 DJs der elektronischen Musik freuen. Mit DJ-Größen wie Alle Farben, BENNETT, Paul van Dyck, KÖLSCH u.v.a. erwartet die Raverinnen und Raver vom 2. bis 4. August ein explosives Line-up! Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, streamt ARTE Concert live am Freitag (2. August, ab 21 Uhr) und Samstag (3. August, ab 20 Uhr) vom Festival.>>Zum Livestream am 2. August (https://www.arte.tv/de/videos/119958-001-A/natureone-2024/)>> Zum Livestream am 3. August (https://www.arte.tv/de/videos/119958-002-A/natureone-2024/)ARTE bei den Salzburger Festspielen 2024Konzerte und Oper - Ab 11. August auf ARTE und arte.tvAuch in diesem Jahr ist ARTE wieder bei den renommierten Salzburger Festspielen dabei. Neben der Mozart-Matinee mit Regula Mühlemann am 11. August, um 19.30 Uhr auf ARTE und arte.tv sind die Wiener Philharmoniker und die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor in "Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach" (https://presse.arte.tv/programme/120090-001-A/)am 16. August, um 22.00 Uhr live zeitversetzt auf ARTE und arte.tv/concert ein absolutes Festivalhighlight. 