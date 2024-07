Eröffnung eines neuen Büros, um die Position von China im Global Gaming Markt zu stärken

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, bekannt für sein umfangreiches Paket an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Game-Industrie entwickelt wurden, gibt hocherfreut die große Eröffnung des Büros von Xsolla im Großraum China bekannt. Die Eröffnungsveranstaltung findet am Montag, 22. Juli 2024 im D-06 Parkview Green Fangcaodi im Chaoyang District statt, was sein erneutes Engagement zur Verbesserung und zum Wachstum der Videospielindustrie in China und weltweit unterstreicht.

Die Erweiterung des Büros von Xsolla verkörpert eine Vision, um als bescheidener Partner tätig zu werden und Zugang zu den Tools und Dienstleistungen für jeden in der Gaming-Community zu ermöglichen und um Unternehmen mit Ambitionen zu unterstützen, sich schnell in Schwellenmärkten zurechtzufinden und diese zu erreichen. Bei dieser Erweiterung handelt es sich nicht nur um eine physische Einrichtung, sondern um das Zentrum der chinesischen Technologie- und Gaming-Community.

Unter dem Thema "Equal Access for Everyone" werden voraussichtlich Branchenführer, geschätzte Partner und Medienvertreter bei der Eröffnungszeremonie zusammenkommen, um die Eröffnung eines neuen Kapitels zu bezeugen, das verspricht, Chancen zu eröffnen und Talente sowie die Schaffung bahnbrechender Spielerlebnisse zu fördern. Die Veranstaltung umfasst verschiedene Aufführungen und interaktive Sitzungen, die entwickelt wurden, um den Entdeckergeist und das grenzenlose Potenzial der Gaming-Branche einzufangen.

Ein Höhepunkt der Zeremonie wird die Einführung spezieller Programme und Partnerschaften sein, um das Wachstum des Gaming-Ökosystems in China zu fördern, das durch geografische Grenzen erweitert werden kann. Zu diesen Initiativen gehören strategische Kooperationen mit wichtigen Plattformen und Entwicklern, um umfassende Marketingunterstützung zu leisten, die Spieleentwicklung zu verbessern und die Monetarisierungsstrategien zu optimieren und somit den Grundstein für den weltweiten Erfolg chinesischer Spiele zu legen.

Jingbo Chen, Head of the Greater China Region, wird Einblicke in die strategischen Ziele und Visionen von Xsolla für den Markt geben. "Die Eröffnung unseres Büros in Peking markiert einen entscheidenden Schritt auf dem Weg von Xsolla, um die weltweite Verbreitung von Spielen, die in China kreiert und entwickelt wurden, zu erleichtern. Unser Ziel ist es, der Grundstein für Entwickler und Publisher zu sein, um ihnen die Chance zu eröffnen, internationale Märkte zu erschließen und sich dort auszuzeichnen", erklärte Jingbo Chen.

Berkley Egenes, Chief Marketing Officer und Chief Growth Officer von Xsolla, ergänzte: "Die Eröffnung unseres Büros in Peking ist Beweis für unseren Glauben an das Potenzial der lokalen Spieleentwickler und ihre Beiträge auf der globalen Bühne. Durch die Förderung einer engeren Zusammenarbeit und die Bereitstellung direkter Unterstützung sind wir nun äußerst erfreut, bei der weltweiten Präsentation der chinesischen Gaming-Innovationen eine wichtige Rolle zu spielen. Diese Initiative unterstreicht unser Engagement zur Stärkung der Gaming-Community, um sicherzustellen, dass unsere Partner über die nötigen Tools und Ressourcen verfügen, um in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein."

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein robustes und leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlagen jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und auf verschiedenen Plattformen zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Montreal, London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

