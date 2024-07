Hamburg (www.anleihencheck.de) - Damit es zu einer Zinssenkung in den USA kommt, muss, mit Ausnahme einer tiefen Rezession, der Arbeitsmarkt moderat wachsen und die Inflation längerfristig in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels tendieren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Im Juni habe die US-Inflation (CPI) bei 3,0% gelegen. Laut Nowcast der Analysten dürfte sie im Juli sogar bei 3,1% landen. Jedoch gebe es vom Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS, Bureau of Labor Statistics), die auch die Inflationsdaten monatlich veröffentlichen würden, den sogenannten "New Tenant Rent Index", der vielversprechende Aussagen über das laufende Quartal mache. Schiebe man den Index um ein Quartal nach vorne und vergleiche ihn mit den Inflationskomponenten für Wohnen (OER + Primary Rent) so könne man die Entwicklung dieser beiden Komponenten für das kommende Quartal relativ verlässlich voraussagen. ...

