© Foto: ZUMAPRESS.com | Leigh Vogel - picture alliance



Die Aktien der US-Rüstungskonzerne RTX und Northrop Grumman sind am Donnerstag gefragt, nachdem beide Unternehmen starke Quartalszahlen präsentieren konnten.In einem am Donnerstag von unverändert hoher Nervosität und Volatilität geprägten Marktumfeld - die am Mittag vorgelegten Daten zur US-Wirtschaft verpassten es, für einen Befreiungsschlag zu sorgen - liefern die Aktien von RTX, früher bekannt als Raytheon, und Northrop Grumman eine starke Vorstellung ab. Den US-Rüstungskonzernen gelang ein starkes zweites Quartal, was vor allem die Anleger von RTX in Ekstase versetzt, die Anteile klettern um 8 Prozent, während sich die Anteile von Northrop Grumman um rund fünf Prozent verteuern. Der …