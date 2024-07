Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, mit dem LG290P das erste Quad-Band-GNSS-Modul vorstellen zu können. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, hohe Leistungen für die anspruchsvollsten Anwendungen zu bieten und eine außergewöhnliche RTK-Verfügbarkeit und -Qualität auch in schwierigen Umgebungen zu gewährleisten. Das Modul erreicht sofort die Genauigkeit im Zentimeterbereich, die für Anwendungen wie Präzisionslandwirtschaft, Rasenmähroboter, Vermessungswesen und Personal Robots benötigt wird, und bietet darüber hinaus eine hervorragende Abdeckung, die Basisstationen aus größeren Entfernungen unterstützt und somit zuverlässige Leistungen sicherstellt.

Quectel unveils industry-first quad-band GNSS module, expanding comprehensive GNSS solutions portfolio (Photo: Business Wire)

Mit der Einführung des LG290P-Moduls erweitert Quectel seine Produktpalette an hochpräzisen, RTK-fähigen GNSS-Modulen. Diese umfasst das industrietaugliche Dual-Band-Modul LC29H, das für den Automobilbereich konzipierte LG69T und nun auch das Quad-Band-Modul LG290P. Damit steht den Anwendern eine Auswahl an GNSS-Modulen zur Verfügung, die vielfältige Anwendungen abdecken.

Das LG290P ist zukunftssicher, da es alle Konstellationen wie GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC, QZSS sowie SBAS (WASS, EGNOS, MSAS und GAGAN) und moderne satellitengestützte Signale wie PPP-B2b, CLAS (QZSS L6) und Galileo HAS E6 unterstützt. Dieses kosteneffiziente und industrietaugliche Modul empfängt Signale in den Frequenzbändern L1, L2, L5 und E6.

Darüber hinaus ist das LG290P kompatibel mit den Triple-Band-RTK-Diensten von Quectel und gewährleistet eine ausgezeichnete Abdeckung, so dass Basisstationen auch aus größeren Entfernungen unterstützt werden. Dies gewährleistet stabile und zuverlässige Leistungen auch in schwierigsten städtischen Umgebungen, weshalb sich das Modul hervorragend für Bereiche wie autonome Rasenmäher, Lieferroboter, das Vermessungswesen und die Präzisionslandwirtschaft eignet. Die Quad-Band-Lösung kann die RTK-Fixierungsrate in extrem schwierigen Umgebungen wie etwa einem von Bäumen und Mauern umgebenen Garten im Vergleich zu einer Dual-Band-Lösung um 50 verbessern. Außerdem kann sie die Zeit bis zum Erreichen der RTK-Fixierung auf weniger als fünf Sekunden reduzieren, im Gegensatz zu den zehn bis fünfzehn Sekunden, die die Dual-Band-Lösung dafür benötigt.

"Die Markteinführung des Quad-Band-GNSS-Moduls ist Ausdruck unseres erklärten Ziels, die Technologie voranzutreiben und unseren Kunden die zuverlässigsten und genauesten Navigationslösungen zu bieten", sagte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Wir sind davon überzeugt, dass dieses Produkt in vielen Bereichen ein Game-Changer sein wird, der neue Möglichkeiten eröffnet und die Effizienz und Präzision der Positionsbestimmung verbessert."

Das Modul unterstützt einen hoch entwickelten Multifrequenz-RTK-Algorithmus, der schnelle und zuverlässige RTK-Positionsbestimmungsdaten mit hoher Genauigkeit liefert, und das auch unter schwierigen Bedingungen wie unter dichten Bäumen, entlang von Gebäuden oder in Straßenschluchten. Mit seiner fortschrittlichen Anti-Interferenz-Technologie verfügt das LG290P über eine professionelle Störsignalerkennung und einen Narrowband Interference Canceller (NIC), der die Signalempfangsqualität in komplexen elektromagnetischen Umgebungen deutlich verbessert. Überdies unterstützt das LG290P die Integritätsüberwachung und die Verifizierung von Authentifizierungsinformationen, was automatischen Navigationssystemen hilft, Steuerungsentscheidungen zu treffen. Damit eignet es sich besonders für kritische Anwendungen wie autonome Fahrzeuge und Rasenmäher.

Das LG290P zeichnet sich durch eine On-Chip-ECC-Check-Funktion und eine Secure-Boot-Funktion zum Schutz der Firmware aus. Mit seinen kompakten Abmessungen von gerade einmal 12,2 mm 16,0 mm 2,6 mm ist das LG290P das kleinste derzeit erhältliche Quad-Band-Modul. Es bietet den Kunden eine größere Designflexibilität, verringert Herausforderungen bei der Integration und ermöglicht kompakte Designs für verschiedenste Präzisionsprodukte.

Die Kunden können außerdem ihren Designprozess dadurch rationalisieren, dass sie die passende Antenne für dieses Modul verwenden, was für Flexibilität und Kompatibilität bei unterschiedlichen Projektanforderungen sorgt.

Das Quad-Band-GNSS-Modul LG290P kann ab sofort über die Quectel-Website und über Distributoren bestellt werden.

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Quectel, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von 5.600 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth sowie Antennen und Services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

