Wie geht es jetzt an der Börse weiter? Welche Aktien kann man noch kaufen? Und was sagt Experte und Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt jetzt zum Geschehen? Warum es eine ordentliche Überraschung geben könnte. "Ein solcher Aufschwung wäre aber wahrscheinlich nur technischer Art im Hinblick auf die völlig kopflastige Positionierung institutioneller und privater Anleger in den wenigen großen Wachstumstiteln und der völligen Unterinvestierung im Rest des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...