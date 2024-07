Die Aktie des Waferherstellers Siltronic verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von 7,9% auf 76,45 Euro. Dieser Kurssprung erfolgte trotz der weiterhin schwierigen Lage in der Halbleiterbranche. Analysten sehen den Grund für die positive Entwicklung in der leicht konkretisierten Ertragsprognose des Unternehmens. Obwohl die Nachfrage in der Waferindustrie weiterhin gedämpft bleibt, hat Siltronic seine kurzfristige Prognose angehoben und erwartet nun eine EBITDA-Marge von 23-25%.

Mittelfristige Aussichten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Herausforderungen hält Siltronic an seinen mittelfristigen Zielen fest. Das Unternehmen strebt bis 2028 einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro bei EBITDA-Margen im hohen dreißiger Prozentbereich an. Diese Prognose, gepaart mit den jüngsten Quartalsergebnissen, die leicht über den Erwartungen lagen, sorgt für vorsichtigen Optimismus [...]

