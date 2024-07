München (ots) -Die geplanten Themen:Abdriften in die DiktaturDer Roman des irischen Booker-Preisträgers Paul LynchWas können wir tun?Zwei neue Bücher über die schrittweise Radikalisierung der AfDTheatre of DreamsTanzstück zum Nahost-Konflikt gibt Zeichen der HoffnungKritik und SpielSkurrile Videoinstallationen der Künstlerin Mika RottenbergMitten ins HerzDie legendäre Rockband Smashing PumpkinsModeration: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Redaktion: Regina Rohde (WDR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5830965