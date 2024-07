Neue Partnerschaft bringt Tiered-Backup-Speicherlösung in GCC-Regionen

ExaGrid®, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung mit Retention-Time-Lock, die eine nicht netzwerkgebundene Schicht (zur Schaffung eines Tiered Air Gap), verzögertes Löschen und Unveränderlichkeit für die Wiederherstellung von Ransomware umfasst, gab heute den Beginn einer neuen strategischen Partnerschaft mit StorIT Distribution bekannt, dem führenden Value-Added-Distributor für IT-Produkte und -Lösungen für Unternehmen im Nahen Osten und in Nordafrika.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Beziehung mit ExaGrid unseren Partnern eine große Marktchance eröffnet, um die Probleme von Unternehmen in der Region zu lösen, die in der modernen Ära Datensicherung und -wiederherstellung benötigen", sagte Subi Antony, Senior Director bei StorIT Distribution.

Die Partnerschaft zwischen StorIT und ExaGrid wird Unternehmen dabei helfen, durch ihre Tiered-Backup-Storage-Lösung eine umfassend sichere Datensicherung zu erhalten, die eine schnelle Wiederherstellung nach Ransomware ermöglicht. Gemeinsam sind wir bestrebt, Unternehmen mit modernsten Technologien auszustatten, die ihre kritischen Datenbestände vor den sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen schützen.

"ExaGrid freut sich über die Partnerschaft mit StorIT, durch die die Verfügbarkeit von ExaGrid Tiered Backup Storage im Nahen Osten weiter ausgebaut wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit StorIT und seinem Partnernetzwerk, um Unternehmen in der Region unsere einzigartige Lösung anbieten zu können, die alle Herausforderungen des Backup-Speichers löst und schnelle Leistung, umfassende Sicherheit, Ransomware-Wiederherstellung, eine Scale-Out-Architektur und branchenführenden Support bietet und das alles zu niedrigen Kosten im Voraus und im Laufe der Zeit", sagte Andy Walsky, Vice President of EMEA APAC Sales bei ExaGrid.

Über StorIT:

StorIT ist ein führender Value-Added-Distributor, der sich auf IT-Produkte und -Lösungen für Unternehmen in der Region Naher Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung bieten wir maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Datenverfügbarkeit Datenmanagement, Hyperautomation KI, Netzwerkautomatisierung Netzwerkresilienzlösungen, Anwendungserkennung und Reaktionslösungen. Mit Hauptsitz in Dubai, VAE, und strategischen Niederlassungen in Saudi-Arabien und Katar bedienen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse von KMUs und Großunternehmen über unser ausgedehntes Händlernetzwerk in der MENA-Region. Zu unseren Kernkompetenzen gehören fortschrittliche technologische Fähigkeiten, tiefgreifende Branchenkenntnisse und umfassende Markterfahrung.Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden Beratung vor dem Verkauf, Projektbewertung, Lösungsplanung und -entwurf, technische Implementierung und Bereitstellungsdienste.Besuchen Sie www.storit.ae für weitere Informationen oder senden Sie eine E-Mail an info@storit.ae.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landungszone, einem Speicher für die langfristige Aufbewahrung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Die Landungszone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Speicherebene bietet die niedrigsten Kosten für die Langzeitaufbewahrung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Storage-Ansatz mit einer netzunabhängigen Ebene (Tiered Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung vor Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

