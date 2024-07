Die Roche-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg und erreichte ein neues Mehrmonatshoch. Dieser Aufschwung wurde durch die Veröffentlichung solider Halbjahreszahlen und eine Anhebung der Gewinnprognose für das Gesamtjahr angetrieben. Der Pharmakonzern blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück, was sich in der positiven Marktreaktion widerspiegelt. Zusätzlich plant das Unternehmen, die Dividende zu erhöhen, was bei Investoren auf Zustimmung stößt. Bereits zuvor konnte die Aktie von vielversprechenden Daten zu einem Pipeline-Kandidaten im Adipositas-Segment profitieren.

Analysten optimistisch für Zukunft

Experten sehen weiteres Potenzial für die Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 260,30 CHF taxiert, während für das laufende Jahr eine Dividende von 9,77 CHF pro Aktie erwartet wird. Die Gewinnprognose für 2024 liegt bei 17,72 CHF je Aktie. Mit dem aktuellen Kursanstieg nähert sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Hoch von 285,40 CHF, was das gestiegene Vertrauen der Anleger in die Zukunftsaussichten des Unternehmens unterstreicht.

