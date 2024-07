DJ XETRA-SCHLUSS/Besseres US-BIP verhindert Schlimmeres im DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Berg- und Talfahrt hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nur mit kleinen Verlusten geschlossen. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 18.299 Punkte. im Tief stand der Index bei 18.097 Punkten. Schlimmeres verhinderte eine bessere Lesung des US-BIPs für das zweite Quartal. Die US-Wirtschaft ist annualisiert um 2,8 Prozent gewachsen und damit deutlich stärker als die erwarteten 2,1 Prozent. Positiv waren auch die Inflationssignale, was für eine Zinssenkung in den USA im September spricht. Zuvor hatten ein anhaltender Abverkauf bei Technologieaktien sowie ein schwacher Ifo-Geschäftsklimaindex das Sentiment schwer belastet.

Tagesverlierer im DAX waren Infineon mit Abgaben von 6,5 Prozent. Die Zahlen einiger Branchenunternehmen des alten Kontinents wie BE Semiconductor (-14,1%) oder STMicroelectronics (-13,7%) wurden mit Enttäuschung aufgenommen. STMicro hat überdies den Ausblick gesenkt. Grund dafür sei die schwache Nachfrage nach Chips aus der Automobilbranche, so der Halbleiterhersteller, was auf die Infineon-Aktie drückte. Nach den Aufschlägen vom Vortag ging es für das Rheinmetall-Papier kräftig um 5 Prozent nach unten.

Nach soliden Zweitquartalszahlen schlossen Deutsche Börse unverändert. Diese bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, allerdings blieb das Nachsteuerergebnis über den Schätzungen. Der Börsenbetreiber hat wegen der guten Entwicklung im ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Damit näherte sich das Unternehmen aber lediglich der bereits höheren Marktprognose an.

Kering drückt auf Hugo Boss

Erneut schlechte Nachrichten kamen auch aus der Luxusgüterbranche. Hier meldete Kering (-7,5%) einen Umsatz- und Gewinnrückgang. Wie andere Unternehmen der Branche auch leidet Kering unter dem schwachen China-Geschäft. Zudem ist die erhoffte Trendwende der Marke Gucci bislang ausgeblieben. Hugo Boss verloren im Gefolge 3 Prozent.

Derweil zeigte sich Nordex optimistischer für das Geschäftsjahr, nachdem das erste Halbjahr etwas besser gelaufen ist als von Analysten erwartet. Die Aktie verbesserte sich um 1,2 Prozent. Siltronic (+7,5%) hat mit den Zweitquartalszahlen die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt.

Befesa hat im zweiten Quartal das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 54,5 Millionen Euro gesteigert, wie die Citigroup anmerkte. Damit habe das Unternehmen dicht an der von Befesa erhobenen Konsensschätzung von 55,4 Millionen Euro gelegen, sie hätten aber mehr erwartet, so die Citi-Analysten. Das Befesa-Papier gab deutlich um 9,2 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.298,72 -0,5% +9,27% DAX-Future 18.413,00 -0,4% +5,95% XDAX 18.301,02 -0,2% +9,14% MDAX 24.976,00 -0,3% -7,96% TecDAX 3.302,20 -0,5% -1,06% SDAX 14.020,92 -1,0% +0,43% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,59 +66 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ===

