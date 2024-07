American Electric Power (AEP), ein führendes Energieunternehmen mit Sitz in Columbus, Ohio, hat seine 457. vierteljährliche Bardividende angekündigt. Der Verwaltungsrat hat eine Dividende von 0,88 US-Dollar pro Aktie beschlossen, die am 10. September 2024 an die Aktionäre ausgezahlt wird. Diese Entscheidung unterstreicht AEPs langjährige Tradition der Aktionärsvergütung, die bis ins Jahr 1910 zurückreicht. Das Unternehmen, bekannt für sein umfangreiches Übertragungsnetz und seine Verteilungsleitungen, versorgt 5,6 Millionen Kunden in 11 US-Bundesstaaten und plant Investitionen in Höhe von 43 Milliarden Dollar über die nächsten fünf Jahre zur Verbesserung der Netzinfrastruktur und zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.

Finanzielle Aussichten und Herausforderungen

Trotz einer beträchtlichen Schuldenlast hat AEP seine Dividende in den letzten 14 Jahren kontinuierlich erhöht. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 50,08 Milliarden Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,57 bleibt das Unternehmen für Anleger attraktiv. Die Dividendenrendite von 3,76% und ein Dividendenwachstum von 6,02% unterstreichen die Attraktivität für einkommensorientierte Investoren. Analysten prognostizieren für die kommenden Jahre ein stetiges Gewinnwachstum, was die solide finanzielle Position des Unternehmens weiter untermauert.

