Die Volksbanken und Raiffeisenbanken gelten in Deutschland nicht unbedingt als Innovationsführer. Doch wenn es darum geht, Konkurrenz zu ApplePay aufzubauen, sind die Genossen ganz vorne mit dabei. Bereits im Sommer 2025 wollen sie es Kunden ermöglichen, mit der Hausbank-App auf dem iPhone zu bezahlen, ganz ohne ApplePay. Damit zählen sie neben dem hippen Fintech Curve zu den wenigen Banken, die diesen Vorstoß wagen. Doch warum eigentlich? Lange war Konkurrenz auf dem iPhone gar nicht möglich, weil Apple seinen NFC-Chip abriegelte. iPhone-Nutzer mussten deshalb immer über ApplePay zahlen, was Banken und Fintechs schwer auf den Zeiger ging. Das Blatt wendete sich erst, als die EU-Kommission in einer Untersuchung zu dem vorläufigen Schluss kam, dass Apple seine Stellung auf dem Markt missbrauche. Sie drohte mit einer saftigen Strafzahlung, die Apple nun in letzter Minute durch weitreichende Zugeständnisse bei der Öffnung abwenden konnte. Diese erlauben es Banken und Fintechs, ...

