Bitcoin 2024 Konferenz startet heute mit hochkarätigen Speakern

Die Bitcoin Conference gehört zweifellos zu den größten und bekanntesten Veranstaltungen der Welt und beschäftigt sich mit der Entwicklung des Kryptomarktes. Daher treten bei diesem Ereignis immer wieder hochkarätige Speaker auf, die über digitale Währungen und ihre wachsende wirtschaftliche Bedeutung sprechen.

So hochkarätig wie bei der heute startenden und 2 Tage dauernden Bitcoin Conference in Nashville war das Line-up bislang aber noch nie. Verschiedene Persönlichkeiten aus der Krypto-Community, Wirtschaft und Politik geben sich dieses Jahr die Klinke in die Hand und sprechen ihre Unterstützung für den Kryptomarkt sowie ihre Ansicht über die Zukunft von Kryptowährungen.

The Bitcoin 2024 conference starts today in Nashville.



The speakers' lineup is looking insane. pic.twitter.com/98qdjaUVbB - Lark Davis (@TheCryptoLark) July 25, 2024

Donald Trump tritt als erster Präsidentschaftskandidat auf

Noch nie hat ein US-Präsidentschaftskandidat eine Rede auf der Bitcoin Conference gehalten. Doch Donald Trump ist seit Langem für seine positive Ansicht über den Kryptomarkt bekannt. So erläuterte er im Wahlkampf bereits viele seiner Vorhaben. Unter anderem wolle er dafür sorgen, dass jeder verbleibende Bitcoin in den USA geschürft wird.

Doch auch eine mögliche Koppelung des Bitcoins mit dem US-Dollar hat er schon in Aussicht gestellt. Nicht zuletzt wolle er den "Krieg der SEC gegen Kryptowährungen" beenden. Abgesehen davon, erlaubte er seinen Anhängern bereits Wahlkampfspenden in Kryptowährungen, was sich für ihn bezahlt zu machen scheint.

JUST IN: Donald Trump has raised more than $4 million in Bitcoin and crypto: CNBC pic.twitter.com/TbXbBbaJBb - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 25, 2024

Robert Kennedy Jr. möchte, dass die amerikanische Regierung eine Bitcoin-Reserve anlegt

Robert Kennedy Jr. ist der dritte Sohn des ehemaligen US-Justizministers und der Neffe des legendären John F. Kennedy. Auch er gehört zu den glühenden Krypto-Enthusiasten, weswegen er die US-Regierung in einem Interview dazu aufforderte, eine staatliche Bitcoin-Reserve anzulegen, die ebenso groß sein soll wie die Goldreserven.

JUST IN: @RobertKennedyJr says he wants the federal government to buy Bitcoin and eventually hold as much Bitcoin as they do gold. pic.twitter.com/7gW5za95js - Simply Bitcoin (@SimplyBitcoinTV) July 25, 2024

Vor allem bei einem Präsidenten Trump dürften seine Ansichten Gehör finden, vorausgesetzt, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Neben Kennedy und Trump sind noch zahlreiche andere hochkarätige Gäste geladen, wie der Whistleblower Edward Snowden, der aufgrund seiner Verfolgung durch die US-Behörden in Russland lebt, die "Queen der Wall Street" Cathie Woods, sowie Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy und viele weitere.

Die Auftritte von so hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Finanzelite zeigen, dass viele einflussreiche Menschen von der goldenen Zukunft des Kryptomarktes überzeugt sind. Eine Zukunft, die den Bitcoin und auch neue Coins wie The Meme Games ($MGMES) auf neue Höchststände katapultieren könnte.

