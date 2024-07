Neuer Meilenstein für den Base Token "Base Dawgz" während der US-Wahlkampf zunehmend zum Krypto-Thema wird

Donnerstag, 25. Juli 2024 - Die Layer-2-Blockchain Base auf Ethereum-Basis hat in den letzten Monaten bewiesen, dass immer wieder neue, innovative und vor allem boomende Projekte auf diese junge Blockchain setzen. Nun sieht es so aus, dass das nächste Projekt gekommen ist, um hier unter den größten Meme-Coins mitzumischen: Base Dawgz ($DAWGZ) hat in der letzten Runde insgesamt 2,7 Millionen Dollar an Mitteln eingenommen und ist gerade dabei, seine Community weiter zu expandieren.

Preisentwicklung des Meme-Projekts

Wie oft in einem ICO gängig, hat auch das Projekt Base Dawgz mehrere Preisstufen in seinem Vorverkauf eingebaut. So startete der Token mit einem Presale-Preis von 0,00479 US-Dollar und steigert sich mit jeder Stufe um rund 5% seines Ausgangswertes. Mittlerweile hat der Token nun einen Preis von 0,06725 US-Dollar erreicht, was einen Buchgewinn von 40% für die Investoren der ersten Stufe bedeutet. Gerade diese frühen Investoren sind natürlich darauf bedacht, mit Base Dawgz den nächsten 100x Coin zu finden. Schon in rund vier Tagen wird der Preis des Tokens wieder um 5% steigen, weshalb kluge Investoren sich diesen Buchgewinn zum Launching-Preis nicht entgehen lassen sollten.

Jetzt $DAWGZ sichern.

Base Chain steigt auf den Wahlkampfzug auf - gut für Meme-Coins wie $DAWGZ

Dass sich Meme-Coins gerne politische Themen herauspicken, ist nichts Neues. Aber auch umgekehrt haben sich mittlerweile Kryptowährungen im politischen Raum etabliert und werden immer wieder zum Politikum und zum Diskussionsthema zwischen den Parteien. Besonders brisant ist dies derzeit im Wahlkampf um den US-Präsidentschaftsposten. Während sich Donald Trump in den letzten Monaten schon mehrere Male pro Bitcoin gezeigt hat, bleibt abzuwarten, welche Haltung die neue Anwärterin Kamala Harris in diesem Bereich einnehmen wird. Viele Bitcoin-Fans warten bereits auf die Rede des Anwärters Donald Trump auf der internationalen Bitcoin-Konferenz dieser Tage, weil sich viele hier einen enormen Push für Bitcoin und andere Kryptowährungen erhoffen.

Während Donald Trump über diverse Meme-Coins bereits mehrere Millionen US-Dollar an Spenden via Airdrops erhalten hat, hat nun auch die Base-Blockchain offiziell bekannt gegeben, On-Chain-Spenden zu akzeptieren. Laut aktuellen Tweets auf der Plattform X sollen sich bereits 13 US-Politiker für das Programm gemeldet haben, darunter prominente Blockchain-Befürworter wie Abgeordneter Tom Emmer und Senatorin Cynthia Lummis. Base-Chain-Leiter Jesse Pollak dazu auf X: "Base Chain nimmt Fahrt auf und hat jetzt einen Fuß in der politischen Arena."

Dies ist ein spannender Moment für $DAWGZ und die gesamte Krypto-Community. Solche Nachrichten sind für Kryptowährungen und Blockchains äußerst bullish, was auch weitere Unterstützung für das gehypte Projekt Base Dawgz bringt.

big news: any US politician can now accept onchain donations on @base - link below to sign up and get started.



way lower fees than credit cards, accept donations in thousands of ERC20s, quickly settle to USD for the candidate! pic.twitter.com/FTem0psQQu - Jesse Pollak (jesse.xyz) (@jessepollak) July 22, 2024

Gerade Meme-Coins, die sich mit politischen Themen auseinandersetzen, können nun Base als geeignete Plattform für ihre Projekte wählen. Wie es schon die Spenden rund um Donald Trump gezeigt haben, werden gerne Politiker als Maskottchen mit ins Boot geholt. Mit der schnellen und kostengünstigen Variante auf der Base-Blockchain könnte dies nun auch für eine Vielzahl von neuen Meme-Coins auf Base entsprechenden Nährboden bieten.

Die Zahlen der Blockchain sind jedenfalls eindrucksvoll, immerhin steht das Total Value Locked (TVL) auf 1,67 Milliarden Dollar, während Solana bei 5,4 Milliarden Dollar steht - 4,6 Milliarden Dollar unter seinem Höchststand. Der Aufstieg der Base-Chain seit Anfang des Jahres ist ungebrochen. Dennoch bleibt erhebliches Potenzial für die Zukunft, da die Blockchain gemeinsam mit ihrem Inkubator Coinbase erst zwei von möglichen 98 Millionen Coinbase Nutzern auf ihrer Blockchain hat. Die Zahlen der täglichen Transaktionen zeigen ebenfalls das Wachstum der noch nicht einmal ein Jahr alten Blockchain. Die Transaktionen steigen linear an und haben mittlerweile die Marke von 4 Millionen pro Tag überschritten.

Base Mainnet stats - Base Mainnet network insights | Blockscout

Der Shiba Inu als Inbegriff des Meme-Coins ist auf nahezu jeder Blockchain vorhanden - Base Dawgz will der Dogecoin von Base werden.

Der Anführer auf Base: Base Dawgz

Auf jeder großen Blockchain gibt es einen Shiba Inu Token, der als Platzhirsch sein Revier verteidigt. Hier ist Base Dawgz angetreten, um auf der Base-Blockchain diesen Titel für sich zu reservieren. Meme-Coins haben dieses Jahr schon enorme Wachstumsraten gezeigt, wie etwa Dogecoin mit 39%, Shiba Inu mit 58%, Bonk mit mehr als 103% oder Floki mit großartigen 410%. Dennoch hat der neue Solana-Token DOGWIFHAT ($WIF) mit einer Steigerungsrate von 1.567% die Latte noch einmal deutlich höher gelegt.

Auffällig dabei ist jedoch, dass keiner dieser starken Token auf der Base-Blockchain zu finden ist, was den Platz für einen boomenden Hundetoken auf der Layer 2 Chain weiter frei lässt. Base Dawgz möchte solche Steigerungsraten wie WIF schaffen, was für Investoren im Vorverkauf bedeuten würde, dass ein 1000-Dollar-Investment in 15.670 Dollar verwandelt würde.

Um noch mehr Viralität und eine breitere Community zu erhalten, setzt der Base Dawgz Token auf modernste Technologie und will mittels Wormhole- und Portal-Bridge-Technologie die Trader von Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC ansprechen. Durch dieses breite Publikum ist ein noch schnellerer Preisanstieg durch das erhöhte Handelsaufkommen deutlich wahrscheinlicher. So wie es der Base-Token $KAMA, in Anspielung auf die neue Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris, in den letzten Tagen gezeigt hat, sind auch 15.000% an nur einem Tag möglich.

Die Analysten von Kryptoszene glauben, dass Base Dawgz sogar das Potential für einen x100 Token haben könnte und damit einige neue Millionäre machen könnte.

Aktuell ist eine gute Gelegenheit, sich dieser neuen Erfolgsgeschichte anzuschließen und noch günstige Token von Base Dawgz ($DAWGZ) vor der nächsten Preiserhöhung zu sichern. Da beliebte Projekte gerne von Betrügern missbraucht werden, empfiehlt es sich, den folgenden Link zu verwenden, um zur offiziellen Website des Projektes zu gelangen.

Hier zur Base Dawgz Website und Vorverkaufstoken sichern.

Dort können Sie die Token gegen Ethereum, USDT, SOL, BNB oder AVAX tauschen. Auch der Kauf mit Bankkarte wird im Widget unterstützt.

Nicht uninteressant ist die Möglichkeit, die Token danach ins Staking-Vertrag zu sperren, was derzeit zu einer APY von 1146 % führt. Mit zunehmender Anzahl der gestakten Token sinkt diese Quote zwar, dennoch können aktuell noch immer mehr als 3% Verzinsung pro Tag durch das Staking generiert werden.

Überzeugen Sie sich vom Projekt und der Community auf den Kanälen auf X sowie Telegram.

Mit Base einen Schritt innovativer - Base Dawgz, der Dogecoin der nächsten Epoche.

