NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Michelin von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 34 Euro angehoben. Eine zunehmende Regulierung könne dem Technologieführer in seiner Branche zugutekommen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn eine solche könne die technischen Hürden für Wettbewerber für einen Marktzugang in Europa höher legen. Das könne später auch in Nordamerika der Fall sein./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 08:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 11:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR001400AJ45