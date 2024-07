DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Aufträge für langlebige Güter fallen im Juni um 6,6 Prozent

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Juni regelrecht eingebrochen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, fielen die Orders gegenüber dem Vormonat um 6,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Der Zuwachs im Vormonat von 0,1 Prozent wurde bestätigt.

US-Wirtschaft wächst im zweiten Quartal um 2,8 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 2,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 2,1 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war das US-BIP um 1,4 Prozent gewachsen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 20. Juli abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 235.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 235.000 vorhergesagt.

Belgiens Geschäftsklima sinkt im Juli

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juli eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, sank der Index um 1,2 Punkte auf minus 12,3 Zähler. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 12,7 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 11,6 notiert hatte. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

Städte dringen auf Lösung der Altschuldenproblematik

Der Deutsche Städtetag hat eine Lösung für die Problematik kommunaler Altschulden gefordert. In den drei am stärksten betroffenen Bundesländern lägen inzwischen Lösungsmodelle für die kommunale Altschuldenproblematik vor, im Bundeshaushalt seien dafür aber bisher noch keine Mittel eingeplant. "Ob Energiewende, Wärmewende, Klimaanpassung oder Mobilitätswende: Wir stehen in Deutschland vor riesigen Transformationsaufgaben. Und der Erfolg dieser Transformationsaufgaben entscheidet sich bei uns in den Städten", sagte Verbandspräsident Markus Lewe.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz Juni Defizit 4,0 Mrd USD (Mai: Defizit 3,4 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Juni 6,3 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 70,3 Mrd USD

