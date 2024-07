Calibre Mining verkündete ein erweitertes 100.000 Bohrmeter umfassendes Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramm auf der Goldmine Valentine. Sierra Madre Gold and Silver konnte soeben einen verbindlichen Abnahmevertrag mit dem globalen Mineralienhändler MRI Trading AG für 100 % der Konzentratverkäufe aus der Silber-Gold-Mine Guitarra in Mexiko mit einer Laufzeit von 24 Monaten abschließen. Canada Nickel gab eine erste Ressource für das Deloro Nickel-Sulfid-Projekt bekannt. Unternehmen im Überblick: Sierra Madre Gold & Silver - https://sierramadregoldandsilver.com/ ISIN: CA8263XP1041 , WKN: A3CM97 , TSXV: SM.V Weitere Videos von Sierra Madre Gold & Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/sierra-madre-gold-silver/ Calibre Mining Corp. - https://www.calibremining.com/ ISIN: CA13000C2058 , WKN: A2N8JP , FRA: WCLA.F , TSX: CXB.TO Weitere Videos von Calibre Mining Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/calibre-mining-corp/ Canada Nickel Company Inc. - https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Nickel Silber Silver Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV