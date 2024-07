Mit Spannung erwarteten die Märkte die jüngsten Quartalsergebnisse von Alphabet, welche auf den ersten Blick nicht enttäuschten. Die Google-Mutter konnte in so ziemlich allen Bereichen ein ordentliches Wachstum vorweisen und sowohl Umsatz als auch Gewinn einmal mehr in die Höhe treiben. Dennoch reagierte die Aktie letztlich mit Verlusten und an der Börse sorgt man sich um die hohen Investitionen im KI-Segment.Anzeige:Rund lief es für Alphabet (US02079K3059) beim klassischen Anzeigengeschäft, das um etwas mehr als elf Prozent bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...