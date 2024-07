Der Platinpreis zeigt aktuelle Schwankungen und steht derzeit bei 938 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,62 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Bei einem Wochenrückblick offenbart sich ein Minus von 2,8 %, was die gegenwärtige negative Tendenz im Platinmarkt unterstreicht. Dieser Artikel bietet eine tiefgehende Analyse der aktuellen Preisbewegungen und diskutiert die charttechnischen Ausblicke für das Edelmetall.In einer Phase, die für Platin (TVC:PLATINUM) als besonders schwierig gilt, bestätigt der jüngste Preisrückgang das Ende einer ...

