© Foto: Arne Dedert/dpa



Marktexperte Leonhard Fischer bewertet im Interview die Investitionschancen in Deutschland, den USA und Asien.Trotz schwacher Performance im DAX sieht Fischer für konträre Investoren Potenzial in Deutschland. Amerikanische Techwerte hält er weiterhin für attraktiv, warnt jedoch vor Risiken durch deren marktbeherrschende Stellung. Auch China biete Chancen, allerdings rät Fischer zur Vorsicht aufgrund politischer Unsicherheiten. Er empfiehlt eine Diversifikation des Portfolios, inklusive Investments in Gold und Rohstoffe, und rät, bis zu 5 Prozent in Kryptowährungen zu investieren, um das Portfolio gegen Währungsschwankungen abzusichern. Sein Fazit: Trotz der aktuellen Marktrisiken sollten …