XRP Prognose: Experte nennt 8 Gründe für Kursexplosion - behält er Recht?

Kryptowährungen korrigieren deutlich. Allen voran tauchen Solana und Ethereum rund 6-8 Prozent im Minus. Der deutliche Netto-Outflow bei den Ethereum-ETFs am gestrigen Handelstag vernichtete Fantasie bei den Anlegern, dass institutionelle Investoren schnell ETH akkumulieren. Zunächst einmal sehen wir Verkäufe vom Grayscale Trust.

Bei XRP läuft es ungleich besser. Der Kurs überwand zuletzt erneut die 0,60 US-Dollar. Auf Wochensicht notiert XRP rund 8 Prozent im Plus, in den letzten 24 Stunden gibt es nur eine leichte Korrektur, die bei XRP am schwächsten ausfällt. XRP ist mit dem heutigen Kursverlust sogar der beste Top 10 Coin, womit sich erneut relative Stärke offenbart.

XRP: Darum wird der Experte bullisch

Der Krypto-Influencer Edward Farina nennt in einem neuen Beitrag auf X acht zentrale Gründe, warum er einen bevorstehenden Bullenmarkt für XRP erwartet.

Zunächst konne eine Einigung zwischen Ripple und der US-Börsenaufsicht SEC rechtliche Unsicherheiten beseitigen und Vertrauen bei Investoren schaffen. Dies würde Ripple und XRP von regulatorischen Belastungen befreien und den Weg für neue Investitionen ebnen.

Zugleich könnten steigende Inflationsraten, auch bekannt als Hyperinflation, Anleger dazu bewegen, in Kryptowährungen wie XRP zu investieren, um ihr Kapital zu schützen. Kryptowährungen bieten in solchen Szenarien oft eine Absicherung gegen den Wertverlust traditioneller Währungen. Warum hier XRP vorzugswürdig scheint, erschließt sich jedoch nicht. Vielmehr dürfte Bitcoin der naheliegende Hedge gegen Inflation sein, da XRP selbst unter einer nicht unerheblichen Verwässerung leidet.

Weiterhin betont der Krypto-Influencer die Aussicht auf eine globale Rezession. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten suchen Investoren nach alternativen Vermögenswerten, und XRP könnte als stabilere Anlage gegenüber traditionellen Märkten angesehen werden. Natürlich gilt hier das Gleiche - Bitcoin wäre präferiert, nicht XRP.

Das nächste Argument des Influencers ist die Integration des XRP-Ledgers durch SWIFT, das weltweit größte Netzwerk für Finanztransaktionen, was die Akzeptanz und Nutzung von XRP erheblich steigern dürfte. Dies gilt auch für die Einführung von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs). Da Ripple bereits Partnerschaften mit mehreren Zentralbanken hat, könnte die Implementierung von CBDCs die Akzeptanz von XRP fördern und dessen Nutzung in der digitalen Finanzinfrastruktur erhöhen.

So könne XRP die Marktkapitalisierung von Ether überholen. Der Analyst erwartet einen massiven Kapitalfluss in XRP. Wenn Milliarden von Dollar in XRP fließen, würde dies die Nachfrage erhöhen und den Preis signifikant steigen lassen.

Ergo sieht der Analyst den bevorstehenden Bullenmarkt als den größten und nachhaltigsten Zyklus in der Geschichte von XRP.

My 36 month prediction: Ripple settles with the SEC

Hyperinflation

Global Recession SWIFT integrates $XRP Ledger

CBDC's are implemented$XRP overtakes Ether's MC

Trillions of dollars flowing into $XRP

The greatest perpetual run in history - EDO FARINA ?? XRP (@edward_farina) July 25, 2024

Der Krypto-Influencer Edward Farina nennt also diverse Gründe für einen bevorstehenden Bullenmarkt bei XRP. Allerdings sind viele dieser Punkte wohl stark spekulativ und basieren auf Annahmen, die einen Bullenmarkt eher begleiten als auslösen. Zum Beispiel wären da der Kapitalzufluss und eine Marktkapitalisierung, die Ethereum überholt, eher Folgen eines bestehenden Bullenmarktes, keine Ursachen. Insoweit beinhaltet die "Analyse" den ein oder anderen Zirkelschluss.

Zudem ist vieles Zukunftsmusik. Ob und wann XRP eine solche Neubewertung erfährt, bleibt ungewiss. Die Einigung mit der SEC könnte zwar Vertrauen schaffen, doch auch dies ist nicht garantiert. Auch die Integration des XRP-Ledgers durch SWIFT oder die Einführung zahlreiche CBDCs sind noch unsicher.

Wichtig bleibt die tatsächliche Adoption. Trotz einiger Fortschritte ist es derzeit relativ still um XRP. Der Coin ist weit von seinem Allzeithoch entfernt.

XRP Alternative: Pepe Unchained verbindet Layer-2 mit Memes

Pepe Unchained ($PEPU) hat im viralen Vorverkauf weiter an Dynamik gewonnen und das gesamte Kapital auf über 5,4 Millionen US-Dollar erhöht. Diese positive Entwicklung unterstreicht das wachsende Interesse im Markt. Pepe Unchained geht im Juli 2024 viral.

Der Erfolg von Pepe Unchained basiert nicht nur auf technologischer Innovation, sondern auch auf seiner tiefen Verbindung zur Meme-Kultur. Investoren erkennen in Pepe Unchained eine verbesserte Version der früheren Pepe-Coins. PEPU statt PEPE heißt aktuell bei einigen Anlegern die Devise. Während nutzlose Meme-Coins der Vergangenheit angehören, kombinieren Projekte wie Pepe Unchained Nutzen und Memes innovativ.

Pepe Unchained löst hohe Gebühren und langsame Geschwindigkeiten durch seine eigene Layer-2-Lösung auf Ethereum. Diese Technologie reduziert die Kosten erheblich und bietet verbesserte Skalierbarkeit, geringere Transaktionsgebühren und höheren Durchsatz. Layer-2-Technologien sind entscheidend für die Skalierung von Ethereum - Pepe Unchained möchte hier den Meme-Coin-Handel verbessern.

Das neue Ökosystem von Pepe Unchained verfügt dabei über ein eigenes Protokoll, einen Konsensmechanismus, Sicherheitsfunktionen und einen speziellen Blockchain-Explorer - eben eine ganzheitliche L2. Ferner bietet Pepe Unchained die Möglichkeit des Stakings, bei dem Investoren zusätzliche $PEPU verdienen können. Aktuell bietet das Staking eine jährliche Rendite von rund 360 Prozent.

Der Smart Contract von Pepe Unchained wurde vollständig von Coinsult und SolidProof geprüft. Da der Preis für $PEPU in den nächsten 48 Stunden erneut steigen wird, lohnt sich eine schnelle Analyse für Früh-Investoren, die von maximalen Buchgewinnen profitieren möchten. Interessierte Investoren können $PEPU auf der Pepe Unchained-Website mit ETH, USDT oder BNB erwerben.

