Die BYD-Aktie steht erneut im Fokus der Anleger, nachdem bekannt wurde, dass Investorenlegende Warren Buffett seine Beteiligung an dem chinesischen Elektrofahrzeughersteller weiter reduziert hat. Über seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway verringerte Buffett den Anteil von 5,06 Prozent auf 4,94 Prozent. Diese Nachricht löste erwartungsgemäß Kursverluste aus. Vor zwei Jahren hielt Berkshire Hathaway noch über 20 Prozent an BYD, was die aktuelle Entwicklung fast einem Ausverkauf gleichkommen lässt.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Aktienverkäufen

Trotz des Rückzugs des prominenten Investors zeigt BYD weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen konnte kürzlich einen bedeutenden Auftrag für die Lieferung von Elektrobussen nach Südafrika verbuchen. Dieser Erfolg unterstreicht BYDs wachsende Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent und deutet auf eine Expansion in neue Märkte hin. Am Aktienmarkt spiegelt sich diese Entwicklung in einem leichten Kursanstieg wider, mit einem aktuellen Wert von 27,46 Euro pro Aktie, was einem Zuwachs von 0,96 Prozent entspricht.

