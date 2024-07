Blocklords Prognose: Kann LRDS jetzt nach der Listung 24.858 % steigen?

Mit Blocklords ($LRDS) wurde am 24. Juli der Token eines der am meisten erwarteten Blockchain-Spiele gestartet und konnte sich seitdem schon prächtig entwickeln. Schnell schaffte er es in die Kryptotrends und ist bisher noch immer günstig bewertet. Wie sich der $LRDS-Coin bereits entwickelt hat, wie stark er steigen kann und worum es sich genau handelt, zeigen wir Ihnen im folgenden Beitrag.

Blocklords explodiert nach initialer Listung

Bereits innerhalb des ersten Tages wurde der $LRDS-Coin von einer Reihe von zentralen Kryptobörsen gelistet. Zu ihnen zählen unter anderem Coinbase, Gate.io, KuCoin, MEXC, BitMart und CoinEX.

Somit konnte der Blocklords-Coin von großen Kapitalströmen profitieren, wobei das Handelsvolumen laut den Angaben von CMC auf 45,15 Mio. USD anstieg. Mittlerweile steht es mit 29,81 Mio. USD schon 33,98 % niedriger.

Bereits am ersten Tag sprang der $LRDS-Coin von 1,0932 auf bis zu 2,5843 USD um 136,40 % . Daraufhin setzte eine Korrektur angesichts des sich temporär eintrübenden Sentiments des breiteren Kryptomarktes ein.

Aktuell notiert der $LRDS-Token mit einem Preis von 1,80 USD noch immer 83,65 % im Plus. Mit dieser Entwicklung hat es Blocklords auch unter die CMC-Trends des heutigen Tages auf den zweiten Platz geschafft.

Nach der Korrektur konnte der $LRDS-Coin einen Bodenbereich zwischen 1,6591 und 1,7487 USD ausbilden. Als Nächstes muss der Kurs die beiden diagonalen und die horizontalen Widerstandslinien durchbrechen, damit ein weiterer Anstieg möglich wird.

Aktuell ist der Coin noch nicht überkauft und bietet noch etwas Steigerungspotenzial. Ein Test des POC des Volumen-Profils bei 1,9063 USD scheint sehr wahrscheinlich, was 5,86 % über dem aktuellen Kurs von 1,8007 USD liegt.

Die Marktkapitalisierung von Blocklords ist mit 11,82 Mio. USD noch verhältnismäßig niedrig und bietet ebenfalls noch etwas Spielraum. Betrachtet man einmal andere Einzelspiel-Coins, so kommt Floki auf 1,65 Mrd. USD, Axie Infinity auf 836,49 Mio. USD, STEPN auf 323,46 Mio. USD, Illuvium auf 307,22 Mio. USD, Pixels auf 142,54 Mio. USD, Wilder World auf 93,71 Mio. USD und Big Time auf 90,65 Mio. USD.

Somit sind Kurssteigerungen von 667 % bis 24.858 % und entsprechende Kurse von 13,81 bis 449,42 USD möglich. Allerdings sollte dabei berücksichtigt werden, dass bisher erst 6,63 % der Coins emittiert wurden, was einige Investoren etwas abschrecken könnte. Dennoch sollen sie über 10 Jahre verteilt werden, was einer jährlichen Inflationsrate von rund 9,33 % entsprechen müsste.

Was ist Blocklords?

Blocklords ist ein MMO-Mittelalter-Strategiespiel in ansprechender Grafik, welches von und für Gamer erschaffen wurde. Entwickelt wird es von MetaKin Studios und erstmalig am 15. September 2023 auf der sehr populären Spiele-Plattform von Epic Games publiziert. Das Free-to-Play-Konzept könnte zudem schnell einige Spieler anziehen.

Das Spiel wurde so gestaltet, dass die Entscheidungen und Fähigkeiten der Spieler die Welt und Erzählung prägen. Dabei unterteilt sich das Game in verschiedene Bereiche, zu denen Landwirtschaft, Kampf, Ressourcenmanagement und Herrschaft zählen, womit das Spiel eine gewisse Komplexität erhält.

So müssen die Gamer Rohstoffe sammeln, verarbeiten und Gegenstände herstellen. Ebenso kämpfen sie gegen Räuber und müssen als Ritter ihre Ortschaften verteidigen. Hinzu kommen die Herrschaftselemente wie das Kontrollieren von Landstrichen, Verwaltung der Steuereinnahmen, Handelsabkommen, Kriegsführung, Währungsmanagement und mehr.

Die zentrale Kryptowährung von Blocklords ist der $LRDS-Coin, von dem es 100 Mio. Stück gibt. Ihn können die Spieler über verschiedene Leistungen im Game verdienen können, wie Gebäudeaufrüstungen, Erfahrungspunkte und mehr. Mit ihm kann man in verschiedene Spielmechaniken investieren. Zudem gewährt der Coin Abstimmungsrechte bei Umfragen über die Zukunft des Projektes.

Ebenso verwendet Blocklords $ALE, welches über das Spiel produziert werden kann. Dafür muss zunächst Getreide verarbeitet werden, damit es von der Stadtbrauerei hergestellt werden kann. Mit $ALE können verschiedene Vorteile im Spiel freigeschaltet werden, wie In-Game-Objekte, Spielbeschleunigungen und mehr.

Allerdings kann bisher nur der $LRDS-Coins über verschiedene Kryptobörsen gehandelt werden, während sich die Nutzung des $ALE-Tokens auf das Spiel selbst beschränkt. Zudem gibt es bisher noch keine Hinweise darauf, dass dieser auch an den Börsen handelbar werden soll.

Überdies wird Blocklords unter anderem von Mocaverse unterstützt, welches ebenfalls kürzlich seinen $MOCA-Coin gestartet hat sowie von einem der größten und am stärksten vernetzten Risikokapitalgebern aus dem Kryptobereich stammt.

Blockchain-Games gewinnen an Beliebtheit

Krypto-Spiele bieten einige entscheidende Vorteile, welche in die traditionellen Games nicht möglich sind. Einer der wichtigsten Unterschiede ist die Play-to-Earn-Mechanik, welche den Spielern endlich für ihre Leistungen, Erfahrungen und Zeit einen fairen Anteil an dem Erfolg des Spiels zurückgibt. So können die Gamer Belohnungen in Kryptowährungen und NFTs verdienen.

Beispielsweise erhalten die Spieler in dem von dem Kultspiel Tamagotchi inspirierten Game PlayDoge Coins, wenn sie ihr digitales Haustier pflegen und trainieren oder mit ihm an diversen Abenteuern und Minispielen teilnehmen. Somit lassen sich mit Spielen sogar echte Verdienste erwirtschaften. Zudem stellt er eine deutliche Verbesserung zu den sinnlosen Memecoins dar.

Ferner bekommen Spieler durch Blockchain-Games die vollständige Kontrolle über ihre digitalen Errungenschaften, da diese sicher, unveränderbar und transparent auf der Blockchain abgespeichert sind. Außerdem eröffnet dies die Möglichkeit, dass sich Charaktere in verschiedenen Games und sogar auf diversen Blockchains nutzen lassen.

Ebenso erhalten die Spieler mit den Coins immer häufig Abstimmungsrechte über die Zukunft der Games, wie es beispielsweise bei der digitalen Wild-West-Welt von Shiba Shootout der Fall ist, welches auch als einer der vielversprechendsten Shiba-Inu-Konkurrenten zurzeit bezeichnet wird und diesen mit seinen neuen SocialFi-Features herausfordert.

Die vielversprechende Fusion aus den Memecoins, dem durchschnittlich profitabelsten Kryptosektor im ersten Halbjahr, und dem Gaming haben sich nicht nur Shiba Shootout und PlayDoge zunutze gemacht.

Auch das neue Meme Games verwendet die Gamifizierung, um den Teilnehmern bei seinen olympischen Wettkämpfen bei einem Sieg Belohnungen in Kryptowährungen zu vergüten. Zudem wird er schon jetzt von einigen als der offizielle Memecoin der Olympiade bezeichnet und konnte von dessen Medienaufmerksamkeit profitieren.

Aber auch andere Memecoins wie Sponge nutzen ihre Viralität, um mit dieser ein lustiges P2E-Rennspiels voranzutreiben. Dafür wurde der Coin zudem auf die ETH-Layer-2 Polygon migriert, um besonders gute Konditionen für das Gaming zu ermöglichen.

