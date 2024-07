Unter den besten Werten im Nasdaq Composite fällt Viking Therapeutics mit einem Kurssprung von zeitweilig mehr als 30 Prozent auf. Grund: Das Abnehmmittel des Biopharma-Unternehmens ist auf einem guten Weg in die Testphase III. Damit trifft man in diesem Boom-Thema den Nerv der Anleger. Der Chart zeigt noch weiteres Potenzial. Viking Therapeutics, ein noch kleiner Arzneimittel-Hersteller, ist dem Einstieg in den äußerst populären Markt für GLP-1-Präparate zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...