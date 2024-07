McDonald's Corporation, der weltweit führende Fast-Food-Konzern, steht unter genauer Beobachtung von Anlegern und Analysten. Institutionelle Investoren halten mit einem Anteil von 71% die Mehrheit der Aktien, was als starkes Vertrauenssignal in die Zukunft des Unternehmens gewertet wird. Diese Investorengruppe, zu der auch The Vanguard Group mit einem Anteil von 9,6% gehört, hat aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen und Forschungskapazitäten einen erheblichen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen.

Finanzielle Aussichten und Strategien

Für das kommende Quartal prognostizieren Analysten einen leichten Rückgang des Gewinns pro Aktie auf 3,08 Dollar, während ein Umsatzwachstum von 2,4% auf 6,65 Milliarden Dollar erwartet wird. Trotz Herausforderungen wie steigenden Rohstoff- und Lohnkosten setzt McDonald's auf digitales Wachstum, Menüinnovationen und globale Expansion. Das Unternehmen [...]

