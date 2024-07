Global Esports Federation, Indy Autonomous Challenge und weitere führende Organisationen unterstützen den Flaggschiff-Wettbewerb

Die Auswahl der ersten Gastgeberstadt und die Entwicklung von Unternehmenspartnern startet

Assets sind HIER verlinkt

Die World Technology Games (WTG), ein bahnbrechender globaler Wettbewerb im Bereich Innovation, Technologie und Wissenschaft, haben ihre Auftaktveranstaltung für das dritte Quartal 2026 angekündigt. Die jährliche, fünftägige Veranstaltung wird Wettbewerbe, ein Festival und einen Leadership Summit beinhalten. Die Games werden Fortschritte in den Bereichen Life, Earth, Data und Industrial Sciences (Leben, Erde, Daten und industrielle Wissenschaften) feiern und fördern, wobei Themen wie Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz im Mittelpunkt stehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240725859050/de/

World Technology Games CEO Alexander Brown and Gabriela Ramos, Assistant Director-General for the Social and Human Sciences of UNESCO at The UNESCO "Change the Game" Ministerial Sport Conference in Paris on July 23, 2024. (Photo: Business Wire)

"Wir haben die World Technology Games ins Leben gerufen, um Menschen in aller Welt dazu zu inspirieren, technologische Lösungen für die größten Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln", sagte Alexander Brown, CEO der World Technology Games. "Unser weltweit bislang einzigartiges internationales Event wird brillante Köpfe mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringen, um sich zu messen, zusammenzuarbeiten und Veränderungen auf globaler Ebene zu beschleunigen."

Die World Technology Games wurden von Herrn Brown auf der UNESCO-Konferenz "Change the Game" vorgestellt, die anlässlich der Olympischen Spiele 2024 in Frankreich stattfand. Die WTG unterstrichen damit ihr Engagement für die Unterstützung der wichtigsten UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und die Vision der UNESCO, eine multilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur, Kommunikation und Information voranzutreiben.

Die WTG werden die Motivation, den Wettbewerbsgeist und den Einfallsreichtum würdigen, die die größten technologischen Errungenschaften von heute antreiben. Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Innovatoren wird sich in zwei Kategorien zusammenfinden, um an innovativen Wettbewerben teilzunehmen, deren Ziel es ist, Menschen durch Technologie, Leidenschaft und Engagement zu unterhalten und zu befähigen. Die "Spotlights" werden in Zusammenarbeit mit etablierten Ligen organisiert, darunter die Indy Autonomous Challenge und die Global Esports Federation. Die "Originals" sind eine Besonderheit der Games und zeichnen sich durch wissenschaftliche Akribie, praktische Anwendung und technologischen Scharfsinn aus, darunter kulinarische Kreativität, nachhaltiges Modedesign, Robotik und vieles mehr.

Die WTG richten sich mit dem Live-Event und den digitalen Inhalten an ein globales Publikum von mehr als 1,6 Milliarden Menschen, die Technologie als einen wesentlichen Teil ihres Alltags betrachten. Die Games richten sich vor allem an die Gen T d. h. die nahezu 700 Millionen Menschen weltweit, die die Zukunft der Technologie gestalten werden und werden über einen Multichannel-Ansatz verbreitet, der soziale Medien, digitale Medien, Podcasts, Streaming-Plattformen und lineare Übertragungen umfasst.

Die WTG werden von Alexander Brown geleitet. Herr Brown kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Entwicklung von Unternehmen auf globaler Ebene verweisen. Er war unter anderem als Managing Director von ESPN Asia und ESPN Star Sports sowie in Führungspositionen bei der NBA, Univision und One World Sports tätig. Außerdem war er President CEO von CNBC Asia. Chairman of the Board Paul J. Foster ist CEO und Member of the Board der Global Esports Federation und konzentriert sich auf die Integration innovativer Technologien mit sozialer Wirkung. Er blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der olympischen Bewegung, eine langjährige Tätigkeit beim Internationalen Olympischen Komitee und in der globalen strategischen Beratung zurück. Die WTG werden von einem internationalen Beirat unterstützt, der sich aus multidisziplinären Experten aus über 20 Ländern zusammensetzt, die das Wachstum globaler Unternehmen und Organisationen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Diplomatie, Unterhaltung und Finanzen vorangetrieben haben.

Die Games werden auch ein beeindruckendes Festival und ein Thought-Leadership-Gipfeltreffen umfassen. Das World Technology Festival wird die Begegnung von Technologie, Kunst und Kultur durch Ausstellungen, Produktpräsentationen und Workshops feiern. Auf dem World Technology Summit werden Branchenexperten zusammenkommen, um in Keynotes, Debatten und Expertenrunden zukünftige Trends und das transformative Potenzial von Technologie zu erörtern.

Die Auswahl der ersten Gastgeberstadt hat begonnen und Städte auf der ganzen Welt sind aufgefordert, bis September 2024 ihr Interesse zu bekunden. Weitere Informationen zu den World Technology Games finden Sie unter: https://worldtechnology.games/.

Über die World Technology Games:

Die World Technology Games (WTG) sind ein weltweit einzigartiger Wettbewerb, der den menschlichen Erfindungsreichtum in den Bereichen Life, Earth, Data und Industrial Sciences (Leben, Erde, Daten und industrielle Wissenschaften) feiert. Diese jährlich stattfindende fünftägige Veranstaltung, die 2026 erstmals ausgetragen wird, soll Wissenschaftler, Ingenieure und Innovatoren aus aller Welt für eine Reihe von innovativen Wettbewerben, ein Festival und ein Leadership-Gipfeltreffen zusammenbringen, deren Ziel es ist, die größten Herausforderungen der Menschheit durch Technologie, Leidenschaft und Zielstrebigkeit zu bewältigen. Unter der Leitung eines erfahrenen, aus globalen, multidisziplinären Experten bestehenden Führungsteams werden die WTG ein weltweites Publikum begeistern und motivieren, indem sie die unbekannten, aber brillanten Köpfe hinter den größten Fortschritten der heutigen Zeit ehren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240725859050/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Hustle&Co. JSA+Partners

WorldTechGamesPR@hustleandco.com



Informationen, Sponsoring und Anfragen zur Gastgeberstadt:

World Technology Games Secretariat

mlucic@worldtechnology.games