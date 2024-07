Die Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), die im April dieses Jahres auf dem Yas Marina Circuit ihr beeindruckendes Debüt feierte, hat die nächste Phase ihrer Herausforderung mit der Drone Champions League (DCL), der weltweit führenden Organisation für professionelle Drohnenrennen, angekündigt. Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Veranstaltung wird das A2RL-Drohnenrennen die Grenzen der autonomen Technologie weiter vorantreiben und menschliche Fähigkeiten mit innovativen Fortschritten im autonomen Flug verbinden.

Das Autonomous Drone Race bringt Teams aus der ganzen Welt zusammen und heißt etablierte Drohnenrennteams, Forschungseinrichtungen und begeisterte "Neulinge" willkommen. Alle Teilnehmer wetteifern um ein Preisgeld von 1 Million US-Dollar, indem sie versuchen, ein Maximum an Wendigkeit und Geschwindigkeit zu erreichen, während sie erfolgreich durch Objekte im Weg manövrieren. Die Registrierung ist ab sofort unter a2rl.io, möglich, und interessierte Teams sind eingeladen, sich für den Wettbewerb zu bewerben. Alle Anmeldungen werden einem strengen Auswahlverfahren unterzogen, um die erfolgreichen Wettbewerbsteams zu ermitteln. Diejenigen, die das Screening bestehen, werden eingeladen, an einer Reihe von Aufgaben teilzunehmen, die es der Jury ermöglichen, die Fähigkeiten der Teams bei der Verwendung eines Open-Source-Simulators zum autonomen Fliegen einer Drohne zu bewerten. Das große Finale findet im April 2025 statt, wo der Gewinner ermittelt wird.

Die von ASPIRE organisierte A2RL verbindet künstliche Intelligenz (KI), Autonomie und Extremsport, um die Grenzen der zukünftigen Mobilität zu erweitern, und gilt als die größte autonome Rennliga der Welt. Beim A2RL-Extremrennen für autonome Drohnen programmieren konkurrierende Forscher Drohnen so, dass sie mit Hilfe der eingebauten Sensoren und der Rechenleistung durch eine Reihe von Toren navigieren und dabei Hindernissen ausweichen. Das Hauptziel des Rennens ist es, einen Maßstab für maximale Innovation bei Algorithmen zu setzen und dabei ein Minimum an Sensorik in komplexen Umgebungen einzusetzen.

Wie alle großen Herausforderungen wird auch die A2RL Drone Challenge einen MINT-Schwerpunkt haben, und Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen.

Bei der Ankündigung des neuen Wettbewerbs sagte S.E. Faisal Al Bannai, Generalsekretär des ATRC: "Nur wenn man unter extremen Bedingungen experimentiert, kann man wirklich neue Grenzen und Durchbrüche in der Wissenschaft entdecken. Wir inspirieren die globale Zusammenarbeit, treiben den technologischen Fortschritt voran und schaffen eine Zukunft, in der autonome Lösungen die Industrie verändern und das Leben verbessern."

Stéphane Timpano, CEO von ASPIRE, sagte: "Dies ist eine spannende Weiterentwicklung unserer A2RL-Extremrennserie. DCL ist ein gleichgesinnter Partner mit jahrelanger, unschätzbarer Erfahrung im Drohnenrennsport. Gemeinsam fügen wir dem Drohnenrennen nicht nur eine neue autonome Dimension hinzu, sondern demonstrieren mit diesem Wettbewerb auch die grenzenlosen Möglichkeiten unbemannter Luftfahrzeuge."

Markus Stampfer, Vorstandsvorsitzender der Drone Champions AG, dem Veranstalter der Drone Champions League (DCL), sagte: "Bei der DCL war es schon immer unsere Mission, die Grenzen des Drohnensports zu erweitern. Nachdem wir die Welten des virtuellen und physischen Drohnenrennsports erfolgreich zusammengeführt haben, ist die Partnerschaft mit ASPIRE zur Förderung des autonomen Drohnenflugs ein natürlicher nächster Schritt für uns. Wir freuen uns sehr, unsere umfassende Erfahrung und Expertise in diesen bahnbrechenden Wettbewerb einzubringen und ASPIRE mit unserem Wissen aus jahrelanger Entwicklung von Renndrohnen und der Zusammenarbeit mit den besten Drohnenpiloten der Welt zu unterstützen."

Durch die Weiterentwicklung der Drohnentechnologie zielt dieses Rennen darauf ab, die Nutzung von Drohnen für alle Länder zugänglich zu machen, um letztlich Kosten zu senken und Innovationen in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Logistik voranzutreiben.

