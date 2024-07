Lenovo, das globale Technologie-Powerhouse, gab heute die Ernennung von Dr. Tolga Kurtoglu zum neuen Chief Technology Officer der Gruppe bekannt. Er folgt auf Dr. Yong Rui und wird die technologische Vision und die Führungsposition der Gruppe im Bereich künstliche Intelligenz weiter vorantreiben.

Außerdem hat Lenovo die Gründung der neuen Emerging Technology Group bekannt gegeben, deren Aufgabe es sein wird, neue Technologietrends zu antizipieren und in zukünftige Geschäftschancen umzuwandeln. Dr. Yong Rui, der als CTO in den letzten sieben Jahren die Forschungsabteilung von Lenovo geleitet hat, wird President der Emerging Technology Group.

Dr. Kurtoglu, der für seine wegweisende Arbeit in der IT-Branche bekannt ist, kann auf langjährige Erfahrung in führenden Positionen in der IT-Branche zurückblicken, darunter als CTO von HP Inc. und Global Head von HP Labs, als CEO des Xerox Palo Alto Research Center und als Leiter der Produktentwicklungsgruppe bei Dell. Er hält verschiedene Patente und hat zahlreiche Publikationen in den Bereichen Automatisierung und Maschinenintelligenz, computergestütztes Design, Systemtechnik und 3D/digitale Fertigung veröffentlicht.

Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo, kommentierte die Ernennung von Dr. Kurtoglu wie folgt: "Wir ergreifen die einmalige Gelegenheit, die uns die KI bietet, und ich freue mich, Tolga bei Lenovo willkommen zu heißen, um uns bei der weiteren Verwirklichung unserer Ziele als globales Technologieunternehmen zu unterstützen und unsere Position als führendes KI-Unternehmen auszubauen. Seine Erfahrung in den Bereichen Hardware, Software und KI-Technologien wird unsere Innovationsführerschaft und unseren Fokus auf eine intelligentere KI für alle weiter stärken."

Dr. Kurtoglu fügte hinzu: "Ich habe Lenovo seit Langem aus der Ferne für sein mutiges Bekenntnis zur Innovation bewundert. In einer Zeit, in der alle Verbraucher und Unternehmen das Potenzial der KI nutzen, freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Forschungsteams auf der ganzen Welt, um die Entwicklung des Portfolios von Lenovo weiter voranzutreiben und leistungsstarke, flexible und verantwortungsvolle KI-Lösungen zu entwickeln, die Branchen verändern und Einzelpersonen befähigen."

Dr. Rui fügte hinzu: "Wir erleben gerade eine entscheidende Zeit für die Technologiebranche, in der viele neue, transformative und aufstrebende Technologien entstehen, die unsere Lebens-, Arbeits- und Geschäftswelt verändern werden. Ich habe während meiner gesamten Laufbahn mit Leidenschaft neue Technologien entwickelt und kommerzialisiert und ich freue mich darauf, die neue Emerging Technology Group von Lenovo zu leiten."

Dr. Kurtoglu wird das Forschungsteam von Lenovo leiten, das Innovationsökosystem des Unternehmens federführend weiterentwickeln, die technologische Vision des Unternehmens mit den allgemeinen Geschäftszielen in Einklang bringen und als Mitglied des Lenovo Executive Committee, dem Führungsteam von Lenovo, tätig sein.

CEO Yuanqing Yang wird auf der Lenovo Tech World'24 am 15. Oktober 2024 mehr über die Innovationsvision und -strategie von Lenovo und den Schwerpunkt auf Smarter AI for All präsentieren und erläutern.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Mrd. USD, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 gelistet ist und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltgrößter PC-Hersteller mit einem Pocket-to-Cloud-Portfolio von KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen ausgebaut. Lenovo investiert kontinuierlich in weltverändernde Innovationen, um eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.lenovo.com, und lesen die neuesten Nachrichten über unseren StoryHub.

