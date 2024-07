Starke Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum haben die wichtigsten Indizes an der Wall Street ins Plus gehievt. Der Dow Jones notierte im Verlauf wieder über der 40.000-Punkte-Marke, rutschte zum Schluss aber wieder leicht darunter. Der Nasdaq 100 gab nach zuvor grünen Vorzeichen doch wieder um ein weiteres Prozent nach. Nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte haben die US-Technologiewerte auch am Donnerstag Verluste verzeichnet. Ein zwischenzeitlicher Stabilisierungsversuch misslang. Anleger trennten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...