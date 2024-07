Ethereum-Kurs fällt heute 8 %, während Pepe Unchained immer weiter steigt

Die Ergebnisse des Handelsstarts der Ethereum-ETFs haben viele Anleger wohl überrascht. Aber leider nicht zum Positiven! Denn obwohl diese schon am ersten Tag ein Handelsvolumen von fast einer Milliarde Dollar erzielten, üben sie gerade auch starken Verkaufsdruck aus. Der Grund ist der Grayscale Ethereum Trust ($ETHE).

Dieser besteht schon seit Längerem und hat ein Volumen von 10 Mrd. Dollar, das aufgrund der relativ hohen Gebühren gerade abverkauft wird. Da der $ETHE physisch besichert ist, bedeutet das, dass die abverkauften $ETH tatsächlich auf den Markt kommen. Eine Entwicklung, die noch einige Wochen anhalten könnte. Während Ethereum aber Schwäche zeigt, ist ein brandneuer Meme-Coin mit eigener Blockchain aber gerade regelrecht am explodieren.

(Der Kurs von Ethereum ist in den letzten 24 Stunden um satte 8 % gefallen - Quelle: coinmarketcap.com)

Pepe Unchained zeigt extrem hohe Nachfrage

Pepe Unchained ($PEPU) ist der Nachfolger von $PEPE, der nur 12 Monate nach dem Start zum 3. größten Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. Dollar herangewachsen ist. Viele Anleger, die dessen Rallye verpasst haben, scheinen ihre Hoffnungen jetzt in $PEPU zu legen, denn der Meme-Coin zeigt in der kurzen Zeit seines ICOs ein geradezu rasantes Wachstum. So ist die Marktkapitalisierung in wenigen Wochen bereits auf fast 5,5 Mio. Dollar angewachsen.

($PEPU wird von Anlegern stark nachgefragt und wächst jeden Tag - Quelle: pepeunchained.com)

Doch nicht nur die Marktkapitalisierung, auch die Bekanntheit des Meme-Coins steigt täglich an. Bislang galt $PEPU mehr oder weniger als absoluter Insider-Geheimtipp. Wahrscheinlich wird das aber nicht mehr lange so bleiben, denn inzwischen folgen über 12.000 Anleger der Entwicklung von Pepe Unchained auf Social-Media-Kanälen wie X (ehemals Twitter) oder Telegram.

$PEPU hat die Ketten von PEPE gesprengt

Wie es sich für einen ordentlichen Nachfolger gehört, hat Pepe Unchained im Gegensatz zu $PEPE auch einige Verbesserungen im Gepäck. Und sogar im Vergleich mit Ethereum. Denn Pepe Unchained gehört zu den wenigen Meme-Coins, die eine eigene Blockchain haben.

Das funktioniert über eine individuelle Layer-2-Lösung. Die Blockchain von $PEPU ist dabei an die x100 schneller und deutlich günstiger bei Transaktionen als die alte Ethereum-Blockchain, an der auch $PEPE angekettet ist. Damit ist Pepe Unchained praktisch einzigartig am Meme-Coin-Markt.

Erfahre jetzt alle Details über die Blockchain von $PEPU.

Wird Pepe Unchained ein ganzes Ökosystem begründen?

Die Vorteile der Layer-2-Lösung von $PEPU gehen weit über die Vorteile von schnellen, sicheren und günstigen Transaktionen hinaus. So könnte die Blockchain von Pepe Unchained dafür sorgen, dass andere Entwickler ihre neuen Meme-Coins ebenfalls auf dieser auflegen. Dadurch könnte ein gigantisches Ökosystem um $PEPU entstehen, was den Coin sehr schnell berühmt machen und ihm dadurch zu starken Kurssprüngen verhelfen könnte.

Jetzt in Pepe Unchained investieren.

(Die Roadmap von $PEPU zeigt auf, wie um den Coin herum ein ganzes Ökosystem an Meme-Coins entstehen soll - Quelle: pepeunchained.com)

Das Potenzial von Pepe Unchained ist also gewaltig! Deshalb ist es kein Wunder, dass viele renommierte Analysten glauben, $PEPU könnte x100 bis sogar x200 nach dem Start erreichen. Einige glauben sogar, er könnte eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie sein Vorgänger $PEPE werden. Auch wenn dabei gesagt werden muss, dass eine Entwicklung von x100 deutlich wahrscheinlicher ist als dieses Szenario. Pepe Unchained gibt Anlegern eine Chance, wie sie nur selten am Markt auftreten. Zumindest denjenigen, die mutig genug sind, diese Chance zu nutzen.

Nutze jetzt die Chance und investiere noch im Presale in PEPU.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.