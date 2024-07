Der Mikro-Rover mit dem Namen "TENACIOUS" soll auf dem Lander RESILIENCE für die Mission 2 fliegen

ispace EUROPE S.A. (ispace-EUROPE), die in Luxemburg ansässige Tochtergesellschaft von ispace, inc. (ispace) (TOKIO: 9348), kündigte heute an, dass das Flugmodell des in Europa entwickelten, hergestellten und montierten Mikro-Mondrovers fertiggestellt wurde und nun für die Lieferung nach Japan zur Integration in den Mondlander HAKUTO-R Mission 2 RESILIENCE vorbereitet wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240725603869/de/

A photo of the flight model of the TENACIOUS lunar micro rover. (Photo: Business Wire)

Die Ankündigung wurde heute von Julien Lamamy, CEO von ispace-Europe, im Rahmen einer Pressekonferenz in Luxemburg gemacht, an der auch Lex Delles, der luxemburgische Wirtschaftsminister, Tadahiro Matsubara, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter von Japan in Luxemburg, Mathias Link, stellvertretender CEO der luxemburgischen Raumfahrtbehörde, und Atsushi Saiki, CRO von ispace, inc. teilnahmen.

Ein AUSDAUERNDER Rover aus europäischer Produktion

Der Mikro-Mondrover wurde mit finanzieller Unterstützung der luxemburgischen Weltraumagentur im Rahmen eines Vertrags der Europäischen Weltraumorganisation mit dem luxemburgischen nationalen Weltraumprogramm LuxIMPULSE entwickelt, gefertigt und zusammengebaut.

Der Mikro-Mondrover, der vom Mondlandefahrzeug RESILIENCE auf die Oberfläche des Mondes gebracht werden und die Umgebung der Landestelle erkunden soll, trägt den Namen TENACIOUS (was so viel bedeutet wie "AUSDAUERND"). Der Name spiegelt sowohl die menschlichen Eigenschaften des kleinen, aber unermüdlichen Rovers als auch des ispace-EUROPE-Teams wider, das ihn auf Basis der langjährigen Erfahrung von ispace in der Entwicklung und Herstellung von Rover-Designs entwickelt hat.

Der luxemburgische Wirtschaftsminister Lex Delles, zuständig für KMU, Energie und Tourismus, erklärte: "Wir wollen einen Raumfahrtsektor aufbauen, der eng mit unseren Industrien auf der Erde verzahnt ist und neue Marktchancen sowohl im Weltraum als auch auf der Erde eröffnet. Wir verstärken kontinuierlich unsere Bemühungen, fruchtbare Kooperationen mit Unternehmen in diesem Sektor sowie mit unseren internationalen Partnern aufzubauen. ispace ist ein konkretes Beispiel für diese ausgezeichnete Zusammenarbeit. Mit diesem ersten in Luxemburg entwickelten und montierten Mikro-Rover trägt ispace dazu bei, Luxemburg als Pionier bei der Erkundung und Erschließung von Weltraumressourcen zu etablieren."

"Ich freue mich sehr, heute in Luxemburg die Fertigstellung des ersten Rover-Fahrzeugs zu erleben, das in Europa entwickelt und hergestellt wurde und tatsächlich zum Mond fliegen wird", sagte Tadahiro Matsubara, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter von Japan in Luxemburg. "Dies ist ein bedeutender Schritt für die luxemburgische Regierung, die die Industrialisierung der Weltraumressourcen aktiv fördert. Wir hoffen, dass das kontinuierliche Engagement von ispace das gute Verhältnis zwischen Japan und dem Großherzogtum Luxemburg weiter vertiefen wird."

"ispace gehörte zu den ersten Unternehmen, die sich im Rahmen der Initiative SpaceResources.lu in Luxemburg ansiedelten, und die Vision von ispace stand schon immer in Einklang mit der luxemburgischen Vision. Wir möchten dem gesamten Team zu dieser Leistung gratulieren und zu der Arbeit, die diese erfolgreiche internationale Zusammenarbeit zwischen Luxemburg, Japan und den USA ermöglicht hat", sagte Mathias Link, stellvertretender CEO der luxemburgischen Weltraumagentur.

"Tenacious fängt den Charakter dieses kleinen Rovers perfekt ein, der bereit ist, bahnbrechende Meilensteine zu erreichen. Er ist der erste in Europa gebaute Mondrover und er wird auch der erste sein, der europäische Kunden zur Mondoberfläche transportiert und Weltraumressourcen im Rahmen des luxemburgischen Weltraumressourcengesetzes von 2017 sammelt", sagte Julien Lamamy, CEO von ispace-EUROPE.

"Das Interesse der Welt an der Erforschung des Mondes wächst, und wir freuen uns sehr, über unsere europäische Tochtergesellschaft zur Entwicklung der Europäischen Weltraumorganisation und der luxemburgischen Weltraumagentur für die zukünftige Nutzung der Mondressourcen beizutragen", sagte Takeshi Hakamada, Gründer und CEO von ispace. "Das gesamte Team von ispace arbeitet mit vollem Einsatz am Erfolg, während wir den Lander RESILIENCE und den Rover TENACIOUS für die Mission 2 vorbereiten."

TENACIOUS ist 26 cm hoch, 31,5 cm breit, 54 cm lang und wiegt etwa 5 kg. Sein leichtes Gestell besteht aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (Carbon Fibre-Reinforced Plastic, CFRP), der dem Raketenstart und anderen Vibrationen während des Transports zur Mondoberfläche standhalten kann.

Der Mikro-Mondrover ist mit einer nach vorne gerichteten HD-Kamera ausgerüstet, die Bilder von der Mondoberfläche aufnehmen kann. Die Form der Räder ermöglicht es dem Rover, den Mondregolith stabil zu durchqueren. Befehle und Daten werden über den Lander vom Missionskontrollzentrum gesendet und empfangen.

HAKUTO-R Mission 2

Mission 2, die zweite Monderkundungsmission von ispace, soll im Winter 2024 mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete von Cape Canaveral, Florida, aus starten. RESILIENCE wird kommerzielle und wissenschaftliche Ausrüstung zur Mondoberfläche bringen und soll einen Beitrag zum Artemis-Programm der NASA leisten. Neben den kommerziellen Nutzlasten wird die Mission auch TENACIOUS umfassen, der vom Mondlandegerät aus starten und die Erkundung der Oberfläche durchführen wird, einschließlich der Sammlung von Mondgestein.

Die NASA wählte im Dezember 2020 ispace-EUROPE aus, um Regolith von der Mondoberfläche zu sammeln, der von der Weltraumbehörde erworben werden soll. Nach der Landung auf der Mondoberfläche planen die ispace-Mitarbeiter, mit einer Schaufel eine Probe des Mondregoliths zu sammeln und die Sammlung mit der am Rover montierten Kamera zu fotografieren.

ispace nutzt seine globale Präsenz durch seine drei Geschäftsbereiche in Japan, den USA und Luxemburg für die simultane Entwicklung der bevorstehenden Missionen. Mission 2 wird von der ispace-Niederlassung in Japan koordiniert. Mission 3, bei der der Mondlander APEX 1.0 zum Einsatz kommt, wird von der ispace-Niederlassung in den USA geleitet und wird voraussichtlich 2026 starten. Mission 6, bei der der derzeit in Japan in der Entwicklung befindliche Lander der Serie 3 zum Einsatz kommen soll, ist für 2027 geplant.

Über ispace, inc. (https://ispace-inc.com)

ispace, ein weltweit operierendes Unternehmen im Bereich der Erforschung des Mondes mit der Vision "Expand our planet. Expand our future." (Unseren Planeten erweitern. Unsere Zukunft erweitern), hat sich auf die Entwicklung und den Bau von Mondlandefähren und -fahrzeugen spezialisiert. ispace hat es sich zum Ziel gesetzt, den menschlichen Lebensraum in den Weltraum zu erweitern und eine nachhaltige Welt zu schaffen, indem es kostengünstige Hochfrequenz-Transportdienste zum Mond anbietet. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Japan, Luxemburg und den USA und beschäftigt weltweit rund 300 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ispace-inc.com und folgen Sie uns auf X: @ispace_inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240725603869/de/

Contacts:

Andrew C. Ames

Global Communication Specialist

ispace, inc.

a-ames@ispace-inc.com