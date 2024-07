Motorsport-Ikonen wie Tony Stewart und Jamie Chadwick treten im Spiel und auf der Rennstrecke gegen Gamer an, die reale und virtuelle Preise gewinnen können

Die Marke Mobil 1, das weltweit führende synthetische Motorenöl, gab heute die Erweiterung der Zusammenarbeit mit Forza Motorsport bekannt, dem meistverkauften und meistausgezeichneten Motorsport-Franchise, in dem Gamer und Motorsportfans auf der ganzen Welt gegen professionelle Rennfahrer wie die Rennlegende Tony Stewart und die aktuelle INDY NXT-Gewinnerin Jamie Chadwick antreten können. Ab dem 25. Juli 2024 haben Gamer und Motorsportfans die einzigartige Gelegenheit, auf Maple Valley, einer USA-typischen, Mobil 1-gebrandeten In-Game-Strecke, gegen diese Fahrer anzutreten. Weitere professionelle Rennfahrer werden später in diesem Jahr angekündigt, gegen die Gamer bei den kommenden Legend vs. Leaderboard Rival Events antreten können.

Motorsports icons including Tony Stewart and Jamie Chadwick to race gamers in-game and on-track in Legend vs. Leaderboard Rival Events. (Graphic: Business Wire)

Die Zusammenarbeit knüpft an die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Marke Mobil 1 an und bietet exklusive Markeninhalte, die Chance, unglaubliche Preise zu gewinnen, und die Möglichkeit, die Rundenzeiten berühmter Rennfahrer auf dem 4,81 km langen virtuellen Kurs zu schlagen. Die Zusammenarbeit mit Forza Motorsport ist die größte Kampagne der Marke Mobil 1 im Bereich der Videospielunterhaltung und spiegelt sowohl das 50-jährige Erbe des Mobil 1-Teams als auch seine langjährige Leidenschaft für den Motorsport wider.

Den Auftakt zu den Legend vs. Leaderboard Rival Events macht die Rennlegende Tony Stewart, eine amerikanische Motorsport-Ikone. Vom 25. Juli bis zum 7. August 2024 können die Spieler versuchen, Stewarts Zeit auf der virtuellen Rennstrecke von Maple Valley zu schlagen. Fans können sich auch auf exklusive Inhalte auf den Social-Media-Kanälen von Mobil 1 Racing freuen Teil einer Legend vs. Leaderboard Rival Events Social-Media-Serie in der Stewart seine zu schlagende Zeit in einem klassischen 1969 Ford Mustang Boss 302 fährt. Für den Rest des Jahres 2024 werden neue prominente Fahrer in der Serie zu sehen sein. Jeden Monat wird ein neuer legendärer Fahrer auf der Maple Valley-Strecke antreten und dem Publikum neue Herausforderungen, neue Preise und zusätzliche Inhalte bieten.

"Wir sind begeistert, diese ikonische Zusammenarbeit mit Forza Motorsport ins Leben zu rufen und das historische 50-jährige Jubiläum der Marke Mobil 1 weiter zu feiern", sagte Laura Bustard, Global Brand Manager, im Namen des Mobil 1-Teams. "Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Innovation und Exzellenz im Motorsport und zeigt gleichzeitig unsere Leidenschaft für das Rennfahren nicht nur auf der physischen Rennstrecke, sondern zunehmend auch in der virtuellen Welt. Wir sind stolz darauf, ein dynamisches und fesselndes Erlebnis für Gamer und Motorsportfans geschaffen zu haben, mit dem wir unser Erbe feiern können. Wir können es kaum erwarten, bis die Fans gegen eine Vielzahl von professionellen Rennfahrern antreten und unsere Begeisterung teilen."

Gegen Ende des Sommers findet die nächste Legends vs. Leaderboard Rivals Event-Serie statt, bei der die britische Rennfahrerin Jamie Chadwick antritt. Vom 29. August bis zum 11. September 2024 haben die Spieler die Möglichkeit, gegen den aufstrebenden Motorsportstar anzutreten. Chadwick wird eine 1967er Corvette fahren und lädt das weltweite Forza Motorsport-Publikum ein, sich ihr im Spiel anzuschließen, um ihre Rundenzeit zu schlagen.

Forza Motorsport, das von Turn 10 Studios und Xbox Game Studios entwickelt wurde, ist nach wie vor eines der führenden Rennspiele, da es den Spielern die Möglichkeit bietet, an Rennveranstaltungen auf einer Vielzahl von realen und fiktiven Strecken teilzunehmen einschließlich einiger ihrer Lieblingsstrecken, die im Spiel verfügbar sind. Während die Marke Mobil 1 weiterhin im Gaming-Bereich wächst und unglaubliche Erlebnisse für Fahrbegeisterte schafft, ist die Beziehung zu Forza Motorsport ein wichtiger Meilenstein, um neue Zielgruppen zu erreichen und einzigartige virtuelle Autoerlebnisse zu bieten und das alles, während man seine Liebe zum Autofahren auf globaler Ebene teilt.

Die Legends vs. Leaderboard Rival Events beginnen am 25. Juli und laufen bis zum 11. Dezember 2024 mit fünf verschiedenen Events, an denen Gamer und Motorsportfans teilnehmen können.

Um auf dem Laufenden zu bleiben und mehr über diese Zusammenarbeit zu erfahren, besuchen Sie https://promotions.mobil.com/offers/Mobil1Gaming-forza. Erfahren Sie von Fahrerankündigungen und exklusiven Inhalten unter @Mobil1Racing auf Instagram und X.

Über Mobil 1

Seit 50 Jahren vertrauen Fahrer der Marke Mobil 1, um ihre Motoren länger am Laufen zu halten. Unsere Produkte kombinieren die neueste Technologie und Innovation, um die höchsten Standards von Fahrzeugherstellern und Tuning-Werkstätten zu übertreffen damit Verbraucher das Beste aus ihrer Zeit hinter dem Lenkrad herausholen können, sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke. Machen Sie jeden Tag zu einem Abenteuer mit Mobil 1-Produkten, der weltweit führenden Marke für synthetisches Motoröl. Erfahren Sie mehr unter www.mobil1.us oder folgen Sie @Mobil1Racing auf Instagram und X.

