Die United Internet-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen leichten Kursrückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Wert um 1,3 Prozent auf 20,66 Euro. Trotz der aktuellen Schwäche zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 30,88 Euro geschätzt, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert.

Finanzergebnisse und Dividendenaussichten

Im ersten Quartal 2024 erzielte United Internet einen Umsatz von 1,57 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,35 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,72 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,492 Euro pro Anteilsschein, leicht unter der Ausschüttung des Vorjahres von 0,500 Euro.

