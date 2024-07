PLAY, PEPU, WAI Coins: Das sind die beliebtesten Memecoin-Presales

Mit dem steigenden Optimismus des Kryptomarktes wächst auch wieder das Interesse an den volatileren Memecoins, die deutlich höheren Gewinne in kürzer Zeit erzielen können. Eine noch attraktivere Möglichkeit stellt hingegen ein Presale dar, weil man auf diese Weise besonders früh in die explosiven Coins investieren kann. Wenn diese dann schon im Vorverkauf ein hohes Interesse aufweisen, scheinen die perfekten Konditionen zu bestehen. Entdecken Sie nun einige der vielversprechendsten neuen Memecoin-Presales.

PlayDoge ($PLAY)

Große Begeisterung bei den Investoren hat der Presale von PlayDoge ausgelöst, da dieser der Vision des Ethereum-Mitbegründers Vitalik Buterin folgt, welcher vorschlug, dass man die Memecoins mit dem nützlichen GameFi kombinieren solle. Somit kann die Viralität und das Branding der Memetoken für den Aufbau eines nützlichen Geschäftsmodells genutzt werden.

So entwickelt PlayDoge ein eigenes Play-to-Earn-Ökosystem, welches sich primär um die virtuellen Haustiere dreht, die selbstverständlich von den beliebten Shiba Inus repräsentiert werden. Inspiriert wurde das Konzept von den Tamagotchis, die zu einem globalen Kultspiel geworden sind, das zu seinen Hochzeiten 15 Verkäufe pro Sekunde verzeichnet hat.

PlayDoge bringt das Konzept inzwischen jedoch auf die nächste Stufe und hat einige Schwachstellen optimiert, sodass es noch fesselnder wird. Beispielsweise stirbt das Tier nicht so leicht und die Spieler verdienen für ihre Leistungen $PLAY-Coins, wie für Pflege, Training, Abenteuer und andere Minispiele.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren!

Das Potenzial von optimierten Spieleklassikern sollte nicht unterschätzt werden, da viele von ihnen eine sehr loyale und mittlerweile auch kaufkräftigere Zielgruppe haben. Sie können aber auch neue Spieler begeistern, wobei Tamagotchis damals primär bei Spielerinnen sehr beliebt waren. Daher könnte auch PlayDoge mehr von ihnen ins Web3 bringen.

Bemerkenswert ist die große Medienaufmerksamkeit, die PlayDoge erlangt hat. Denn unzählige große Krypto-Medien und viele Analysten haben das Projekt unter die Lupe genommen. Die Einschätzungen sind äußert positiv, wobei ReadWrite sogar von einem Potenzial von 100x ausgeht.

Die deutlich attraktivere Chance als bei Tap-to-Earn und anderen Memecoins wie Popcat sowie die Parallelen zu $SHIB und $FLOKI haben viele Investoren erkannt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Coins für 5,85 Mio. USD verkauft wurden. Nur noch für weniger als 12 Stunden können sie für 0,00522 USD erworben werden. Hinzu kommt eine Staking-Rendite von 81 %.

Jetzt in PlayDoge investieren!

Pepe Unchained ($PEPU)

Ebenfalls besonders beliebt ist gerade der Memecoin-Presale von Pepe Unchained. Denn $PEPU wurde von der Pepe-Armee ins Leben gerufen, um den populären Frosch endlich von den unnötigen Belastungen der Ethereum-Blockchain zu erlösen. Dafür wurde eine spezielle Layer-2 entwickelt, welche ein neues Zeitalter für den Kryptomarkt einleiten soll.

Denn viele auf Ethereum gelaunchte Coins sind von den technischen Limitierungen benachteiligt, da nur 14 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet werden und die Gebühren bei hoher Nachfrage für einige Geschäftsmodelle auf ein unakzeptables Niveau steigen. Genau diese Probleme soll nun die fortschrittliche Layer-2 von Pepe Unchained beheben.

So wirbt das Projekt mit den niedrigsten Gebühren, was wiederum Projekte mit vielen Mikrotransaktionen wie GameFi und Mikrokredite für Menschen in Entwicklungsländern ermöglicht. Aber auch die hundertmal höhere Geschwindigkeit verbessert die Nutzererfahrung und optimiert das Handelserlebnis, womit auch Scalping besser möglich wird.

Jetzt Pepe Unchained entdecken!

Aufgrund dieser förderlichen Eigenschaften steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich unterschiedlichste Projekte innerhalb des Ökosystems ansiedeln. Durch den größeren Nutzen und die anderen Coins nimmt tendenziell der Wert von Pepe Unchained zu, sodass er nicht nur alle anderen Frosch-Memecoins, sondern den ganzen Sektor anführen könnte.

Mit der Unterstützung der großen und aktiven Gemeinschaft von Pepe und einem so besonderen Geschäftsmodell könnte Pepe Unchained nicht nur zur führenden Memecoin-Layer-2 werden. Da die Memetoken das meiste DEX-Volumen erzielen, ist das Potenzial enorm. So gibt auch etwa der Analyst Crypto Gains $PEPU eine große Chance.

Der Presale von Pepe Unchained notiert bereits bei 5,47 Mio. USD. Schon nach weniger als 200.000 USD oder 37 Stunden wird die nächste Preiserhöhung stattfinden. Bis dahin können die Coins noch für 0,0086649 USD gekauft werden. Ebenso zahlt das Projekt Tokeninhabern ein passives Einkommen von 353 % pro Jahr.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

WienerAI ($WAI)

Das große Interesse an dem Presale des Memecoins WienerAI ist primär auf die Tatsache zurückzuführen, dass er sich in dem revolutionärsten Sektor positioniert. Denn er verwendet fortschrittliche künstlichen Intelligenzen, um mit ihnen die Handelserfahrung und den Profit der Kleinanleger auf die nächste Stufe zu bringen.

Diese verfügen in der Regel über deutlich weniger Hintergrundwissen und können daher wichtige Faktoren übersehen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass sie laut den Risikohinweisen im Finanzbereich noch immer in rund 90 % der Fälle langfristig Verluste erleiden. Die Nachteile gegenüber den Profiinvestoren und den zu 70 % von KIs dominierten Markt will nun WienerAI ausgleichen.

Dafür stellt es seinen Nutzern ein modulares KI-Trading-Ökosystem bereit, das sich an die Bedürfnisse der Anwender und den Markt ausrichen kann. So sollen auch aktuelle Faktoren wie ETH-Genehmigungen und mehr berücksichtigt werden. Zugänglich ist alles praktisch über einen KI-Chat, welcher zudem persönliche Anlageberatungen und mehr ermöglicht.

Jetzt KI-Trading-Ökosystem entdecken!

WienerAI kann das eigene Portfolio analysieren und mithilfe seiner KI-Prognose-Tools statistische Vorteile bieten. Somit können die Chancen sowie die Ein- und Ausstiegslevel von einem Investment besser eingeschätzt werden. Mithilfe des Handelsroboter kann blitzschnell und zu jeder Zeit gehandelt werden, was Zeit, Mühe und auch Stress spart.

Das Projekt hat noch einige Tools und Vorteile mehr zu bieten, welche den Rahmen sprengen würden. Vorgestellt und empfohlen wird WienerAI von einer Reihe von Analysten. Zu ihnen zählt unter anderem ClayBro, der zu einem Einstieg vor der nächsten Krypto-Rally rät. Aber auch Cryptonews und Finbold haben über das Potenzial von WienerAI berichtet.

Zudem gibt es schon erste Einblicke in die Software. Daher konnte es schnell 7 Mio. USD mit seinem Vorverkauf erzielen. Interessierten bleiben nur noch weniger als 5 Tage, um sich die Coins im Presale-Angebot für 0,00073 USD zu sichern. Tokeninhaber erhalten zudem bereits 141 % beim Staking.

Jetzt in WienerAI investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.