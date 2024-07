Die CBRE Group, Inc. verzeichnete im zweiten Quartal 2024 trotz wirtschaftlicher Herausforderungen solide Finanzergebnisse. Der Umsatz stieg um beeindruckende 8,7% auf 8,391 Milliarden Euro, während der Nettogewinn 130 Millionen Euro betrug. Obwohl dies einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt, übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,81 Euro, deutlich über den prognostizierten 0,75 Euro.

Optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr

Angesichts der positiven Entwicklung hob CBRE seine Prognose für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen erwartet nun einen Kerngewinn pro Aktie zwischen 4,70 und 4,90 Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber der vorherigen Schätzung darstellt. Diese optimistische Prognose spiegelt das Vertrauen des Managements in die Widerstandsfähigkeit und Wachstumsperspektiven des Unternehmens wider, trotz der anhaltenden Herausforderungen im globalen Immobilienmarkt.

