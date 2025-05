Mladá Boleslav (ots) -› Anhaltendes Wachstum: Škoda baut auf das Momentum des vergangenen Jahres, liefert weltweit im ersten Quartal 2025 insgesamt 238.600 Fahrzeuge an Kunden aus (+8,2 % ggü. Vorjahr) und bekräftigt damit seine starke Position als viertbestverkaufender Autohersteller in Europa› Solide Finanzleistungen: Umsatz steigt weiter auf 7,259 Milliarden Euro (+10,4 %), das operative Ergebnis wächst auf 546 Millionen Euro (+2,1 %), die Umsatzrendite auf 7,5 % und der Netto Cash Flow auf 527 Millionen Euro (+15,3 %)› Elektrofahrzeuge auf dem Vormarsch: Verkäufe der reinen Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridmodelle legen um 114 Prozent auf 36.900 Einheiten zu; sie machen damit einen Rekordanteil von 15 Prozent an den gesamten Auslieferungen aus› Weitere Meilensteine bei der Internationalisierung: Škoda stärkt seine Präsenz in Indien mit 15.000 Auslieferungen (+89,3 %) und hat mit einem regionalen Partner und Investor ein neues Werk in Vietnam eröffnetŠkoda Auto setzt den Schwung aus dem vergangenen Jahr fort und erzielt ein robustes erstes Quartal: Mit 238.600 weltweit an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen hat der tschechische Autohersteller in den ersten drei Monaten 2025 einen Rekordzuwachs um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2024 erzielt. Die Steckerautos, darunter alle Elektrofahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybridmodelle (PHEV), erreichten mit 36.900 ausgelieferten Exemplaren einen Rekordanteil von 15 Prozent. Die soliden Verkaufs- und Finanzzahlen demonstrieren einmal mehr die finanzielle Stabilität und Resilienz von Škoda Auto trotz eines aktuell sehr dynamischen Marktumfelds. Škoda Auto hat 7,259 Milliarden Euro Umsatz generiert, (+10,4 %), das operative Ergebnis stieg auf 546 Millionen Euro (+2,1 %) und die Umsatzrendite auf 7,5 Prozent (8,1 % in Q1 2024). Der Netto Cash Flow legte auf 527 Millionen Euro zu, 15,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Resultat lässt sich auf strenge Kostendisziplin und das breite, moderne Modellangebot zurückführen. Zugleich profitiert das Unternehmen von Synergien innerhalb der Volkswagen Gruppe und der Markengruppe Core. In Indien verzeichnete Škoda Auto nach dem Marktstart des neuen SUV Kylaq einen starken Anstieg der Auslieferungen auf insgesamt 15.000 (+89,3 % ggü. Vorjahr).Klaus Zellmer, Škoda Auto Vorstandsvorsitzender, kommentiert: "Škoda Auto hat den Schwung aus unserem besten Finanzjahr 2024 mit ins erste Quartal genommen und weiteres profitables Wachstum inklusive zweistelliger Zuwächse bei Umsatz und Netto Cash Flow erzielt. Die weltweiten Auslieferungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 8,2 Prozent und liegen damit, trotz Marktvolatilität in Europa und international, über dem Branchendurchschnitt. Selbst unter Einfluss möglicher europäischer CO2-Abgaben sind wir in der Lage, unsere Rentabilität effizient aufrechtzuerhalten. Dieser Erfolg unterstreicht unseren Fokus auf den Kunden in dieser Transformationsphase des Übergangs zur verstärkten Elektrifizierung. Das neue, batterieelektrische Kompakt-SUV Elroq führte unsere expandierende Elektromobilitäts-Offensive mit mehr als 45.000 Bestellungen bis Ende März noch stärker an als erwartet. Sein SUV-Cousin, der neue Enyaq, zählte mit einem Auslieferungsanstieg um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr einmal mehr zu den erfolgreichsten BEV-Modellen in Europa. Ich bin unseren Kunden für ihr positives Feedback zu unseren Produkten sehr dankbar und ebenso unseren Škodianern, die das vielfältigste und modernste Modellportfolio der Unternehmensgeschichte entwickeln, bauen und verkaufen. Wir haben auch wichtige Schritte unternommen, um unseren internationalen Fußabdruck außerhalb Europas zu vergrößern, indem wir das neue Kompakt-SUV Kylaq in Indien eingeführt und ein neues Montagewerk in Vietnam eröffnet haben. Insgesamt zeigt unsere Performance im bisherigen Jahresverlauf, dass wir weiterhin zu den erfolgreichsten und profitabelsten Volumen-Automarken gehören."Holger Peters, Škoda Auto Vorstand für Finanzen, IT und Legal Affairs, sagt: "Unsere Finanzergebnisse für das erste Quartal spiegeln einen sehr soliden Jahresstart wider. Obwohl diese Zahlen auch Kosten im Zusammenhang mit der CO2-Verordnung in Europa beinhalten, demonstrieren sie unser Bestreben zur rigorosen Kostenoptimierung. Zudem profitieren wir von unserem ausgeglichenen Modellportfolio, KI-Projekten und bestehenden Synergien innerhalb der Markengruppe Core. Insgesamt werden wir uns weiter voll und ganz dafür einsetzen, den Transformationsprozess in der Automobilindustrie voranzutreiben - hier auf unserem tschechischen Heimatmarkt, in Europa und darüber hinaus. Wir arbeiten mit Nachdruck daran, eine solide Grundlage für zukünftige Investitionen zur weiteren Stärkung unseres Unternehmens zu schaffen."Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, fügt hinzu: "Die Performance von Škoda im ersten Quartal 2025 in Europa hat ein Wachstum um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ermöglicht - und übertrifft damit einmal mehr den Gesamtmarkt. Zu diesem Erfolg trugen mehrere Länder bei, wie zum Beispiel das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und die Tschechische Republik. Aber auch weiter entfernte Märkte wie Türkei und Israel haben auf dieses starke Verkaufsergebnis eingezahlt. In Indien konnten wir unsere Auslieferungen an Kunden dank des neuen Modells Kylaq um fast 90 Prozent gegenüber 2024 steigern. In Europa haben wir unsere starke Position als viertmeistverkaufte Automarke bestätigt und die Auslieferungen unserer Elektrofahrzeuge mehr als verdoppelt: Inklusive batterieelektrischer und Plug-in-Hybridmodelle haben wir 36.900 Exemplare erzielt. Das zeigt eindrucksvoll: Unsere Modellstrategie erweist sich auf den internationalen Märkten als sehr wirksam. Wir werden unseren Kundenfokus weiter schärfen - nicht allein durch unser Produktportfolio, sondern auch in den Bereichen Vertrieb und Service. Dort spielt unser Human-Touch-Konzept, das den Mensch in den Mittelpunkt rückt, eine immer wichtigere Rolle."Herausragende Auslieferungsergebnisse in EuropaŠkoda Auto ist 2025 kraftvoll gestartet und hat zwischen Januar und März 238.600 Fahrzeuge an Kunden weltweit ausgeliefert - das entspricht einem Zuwachs von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu den stärksten Märkten zählten Deutschland (46.500 Fahrzeuge; +6,7 %), das Vereinigte Königreich (22.600; +23,0 %), die Tschechische Republik (22.000; +8,6 %), Indien (15.000; +89,3 %) und Israel (8.200; +35,8 %). Auch Frankreich und Schweden haben mit Zuwächsen bei den Auslieferungen zur starken Performance im ersten Quartal des Jahres beigetragen.In Westeuropa stiegen die Auslieferungen um 6,7 Prozent auf 136.300 Fahrzeuge. Dieses Wachstum unterstreicht einmal mehr die Position der Marke als viertbestverkaufender Autohersteller auf dem europäischen Markt. Mit einem Auslieferungsanstieg in Europa um 5,2 Prozent hat Škoda Auto erneut den Gesamtmarkt übertroffen, der um 0,3 Prozent zurückging.In Indien verzeichnete Škoda nach dem Marktstart des neuen SUV Kylaq (https://www.skoda-media.de/press/detail/4387/) signifikante Umsatzzuwächse: Die insgesamt 15.000 auf dem indischen Markt ausgelieferten Fahrzeuge stellen beinahe eine Verdoppelung der Auslieferungen aus dem Vorjahr dar.Elroq treibt Wachstum bei den Elektrofahrzeugen voranDer Anteil an Elektrofahrzeugen (EV), BEV- und PHEV-Modelle inbegriffen, legt rapide zu. Sämtliche Steckerautos machen 15 Prozent aller Auslieferungen aus - im ersten Quartal 2024 waren es noch acht Prozent. Dies schließt den rein elektrischen Elroq und Enyaq sowie die Plug-in-Hybridvarianten des Kodiaq (Škoda Kodiaq iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 - 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 17,4 - 18,3 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,8 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 9 - 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D - E) und des Superb (Škoda Superb iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 - 0,4 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,5 - 16,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 - 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 - 9 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - D) mit ein. Die Auslieferungen der PHEV-Modelle haben sich im Vergleich zum Vorjahresquartal verdreifacht und betragen nun 9.900 Exemplare. Einer der Haupt-Wachstumstreiber ist der neue Elroq (https://www.skoda-media.de/pmappen/24015/): Zwischen Oktober vergangenes Jahr und Ende März gingen über 45.000 Bestellungen für das erfolgreiche Kompakt-SUV ein. Mit der Einführung des kürzlich vorgestellten Topmodells Elroq RS (https://www.skoda-media.de/pmappen/25005/) (Škoda Elroq RS 250 kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,4 - 17,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A) wird die Nachfrage aller Vorrausicht nach weiter steigen. Vor allem in Deutschland, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, den Niederlanden und Belgien erfreut sich das Modell starker Nachfrage. Die Auslieferungen haben bereits begonnen. Mit der Ankunft des Elroq konnte Škoda Auto seine Verkaufsziele für Elektrofahrzeuge in diesem Jahr verdoppeln.Neuer Enyaq: Eines der meistgefragten Elektrofahrzeuge in Europa setzt Erfolgsgeschichte fortDer Enyaq zählte im vergangenen Jahr zu den drei meistverkauften Elektrofahrzeugen Europas und setzt diese starke Performance auch im ersten Quartal 2025 fort. Mit 20.200 ausgelieferten Exemplaren (+44,7 % ggü. Vorjahr) bleibt er eines der begehrtesten Elektrofahrzeuge in Schlüsselmärkten wie Deutschland, der Tschechischen Republik und der Schweiz.Die im Januar enthüllte neue Enyaq-Modellfamilie (https://www.skoda-media.de/pmappen/25004/) hat die Verkaufsdynamik weiter erhöht. Bis Ende März verzeichnete Škoda rund 25.000 Bestellungen. Die ersten Auslieferungen sind für das zweite Quartal geplant. Sie beginnen in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Dänemark.Dank des jüngsten und umfassendsten Modellangebots der Unternehmensgeschichte bleibt auch die Nachfrage nach Škoda Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren stark. Der Octavia ist mit 49.400 Auslieferungen weiterhin der Bestseller der Marke. Das große SUV-Modell Kodiaq zog insbesondere Flottenkunden an, die Auslieferungen belaufen sich auf insgesamt 32.300 Fahrzeuge (+32,2 %). Auch Kamiq und Fabia erfreuen sich großer Nachfrage.Fortlaufende Internationalisierungsstrategie: neues Werk in Vietnam und Eintritt in den Markt im OmanEnde März 2025 hat Škoda Auto mit dem regionalen Partner und Investor Thanh Cong Group ein Montagewerk in Vietnam (https://www.skoda-media.de/press/detail/4442/) für die Modelle Slavia und Kushaq eröffnet. Dieser Schritt setzt einen bedeutenden Meilenstein in der Internationalisierungsstrategie der Marke. Škoda bekräftigt damit seine Absicht, seine Präsenz außerhalb des europäischen Heimatmarkts auszubauen. Durch den Import von CKD-Bausätzen (completely knocked-down) des SUV-Modells Kushaq aus Indien schöpft Škoda die geographischen Synergien aus. Darüber hinaus ist der Autohersteller in den Markt im Oman eingestiegen (https://www.skoda-media.de/press/detail/4431). Dieses Engagement markiert einen weiteren Schritt seiner strategischen Expansion im Mittleren Osten.Škoda Auto Group(1) - Vergleich der Schlüsselzahlen, Januar bis März 2025Änderungin % (2)Auslieferungen Fzg. 238.600 220.500 +8,20an KundenProduktion(3) Fzg. 283.800 278.500 +1,90Absatz(4) Fzg. 276.200 268.400 +2,90Umsatz Mio. EUR 7.259 6.574 +10,40Operatives Mio. EUR 546 535 +2,10ErgebnisUmsatzrendite % 7,5 8,1 -(Return onsales)Investitionen Mio. EUR 361 443 -18,4Netto Cash Flow Mio. EUR 527 457 +15,30(1) Škoda Auto Group umfasst Škoda Auto a.s, Škoda Auto Slovensko s.r.o., Škoda Auto Deutschland GmbH, Škoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd.(2) Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet.(3) Umfasst Produktion in Škoda Auto Group, ohne Produktionen in den Partnermontagewerken in China, der Slowakei und Deutschland, aber einschließlich sonstiger Konzernmarken wie Seat, VW und Audi; Fahrzeugproduktion ohne Teil-/ Komplettbausätze.(4) Umfasst Absatz von Škoda Auto Group an Vertriebsgesellschaften, einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW, Audi, Porsche und Lamborghini.Weltweite Auslieferungen im ersten Quartal 2025 nach ausgewählten MarktregionenMarktregion, 2025, 2024, Änderung in %Westeuropa, 136.300, 127.700, +6,70Deutschland (größter Einzelmarkt), 46.500, 43.500, +6,80Zentraleuropa, 47.200, 46.300, +2,00Tschechien, 22.000, 20.300, +8,60Osteuropa, 10.800, 11.000, -1,2China, 3.000, 3.800, -20,0Indien, 15.000, 7.900, +89,30Gesamt weltweit, 238.600, 220.500, +8,20Auslieferungen der Marke Škoda Auto an Kunden im ersten Quartal 2025(in Einheiten, gerundet; +/- in Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2024)Modell, 2025, Änderung in %Octavia, 49.400, -19,4Kodiaq, 32.300, +32,2Kamiq, 30.700, +7,60Fabia, 29.300, +6,30Karoq, 24.400, -11,6Enyaq, 20.200, +44,70Superb, 17.400, +23,70Scala, 12.900, -14,4Kylaq, 7.800, -Elroq, 6.800, -Kushaq, 3.900, -8,3Slavia, 3.500, -5,0