NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Verbot Islamisches Zentrum:

"Für jedes Verbot gilt: Es beseitigt das ursächliche Problem nicht. Zwar werden die organisatorischen und finanziellen Strukturen des Moscheevereins geschwächt; aber die Gedankenwelt derer, die in der Moschee und in ihrem Umfeld ihre radikale Propaganda verbreitet haben, gibt es weiterhin. Die Behörden werden diesen Personenkreis deshalb auch in Zukunft genau auf dem Schirm haben und, wenn möglich, mit dem Ausländer- und Aufenthaltsrecht eingreifen müssen."/yyzz/DP/ngu