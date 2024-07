Weltweiter Bevölkerungswachstum treibt Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen weiter an! Dünger als Garant für Effizienz und Wachstum! Diese Aktie schlägt ein wie eine Bombe! Diversifizierung für Ihr Depot!

die weltweite Kaliproduktion belief sich auf rund 71,86 Millionen Tonnen, was ihre zentrale Rolle in der globalen Landwirtschaft unterstreicht. Dieser essenzielle Nährstoff, der vor allem wegen seines Kaliumgehalts abgebaut wird, unterstützt das Pflanzenwachstum und steigert die Erträge in den verschiedensten landwirtschaftlichen Regionen. Das beträchtliche Produktionsvolumen unterstreicht die entscheidende Bedeutung von Kali für die Deckung des globalen Nahrungsmittelbedarfs und die Gewährleistung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken weltweit.

Kanada ist mit einer beeindruckenden Jahresproduktion von 16 Millionen Tonnen der größte Kaliproduzent der Welt. Die riesigen Reserven des Landes, die sich vor allem in Saskatchewan befinden, unterstreichen die weltweite Dominanz des Landes im Kalibergbau. Diese Produktion reicht aber bei weitem nicht aus, um den globalen Bedarf nach Düngemitteln zu decken!

Wie bei fast allen kritischen Rohstoffen fehlt es auch bei Kali (Potash) an den zukünftigen Produktionsstätten. Speziell in nicht so gut entwickelten Ländern in Afrika oder Südamerika fehlt es ganz extrem an Produktionsstätten vor Ort.

Speziell dieses Problem soll nun von Millennial Potash (WKN: A3DXEK) gelöst werden. Das kanadische Explorationsunternehmen verfügt über umfangreiche Kalireserven im afrikanischen Land Gabun, die eine langfristige Produktionskapazität gewährleisten. Zusätzlich optimieren fortschrittliche Bergbautechnologien und -verfahren die Effizienz der Gewinnung und Produktion. Gabun ist mit seiner intakten und in Erweiterung befindlichen Hafeninfrastruktur perfekt positioniert, um die Düngemittel direkt an Ort und Stellen innerhalb Afrikas oder westlich nach Brasilien zu transportieren.

Robuste und sehr lukrative vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA)

Fazit

Da das weltweite Bevölkerungswachstum die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen weiter antreibt, wird die Rolle von Kali in nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken weiter zunehmen. Die führende Rolle Millennial Potash (WKN: A3DXEK) in Gabun macht das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur bei der Bewältigung künftiger globaler Herausforderungen im Bereich der Ernährungssicherheit.

In weniger als einem Jahr errichtete Millennial Potash

ein Explorationscamp,

führte Explorationsbohrungen durch, die die Mächtigkeit der Kalilagerstätte auf 70 Meter erweiterten,

gab im Januar 2024 eine erste Mineralressourcenschätzung von 657 Millionen Tonnen angezeigter Ressourcen mit einem Gehalt von 15,9 % KCl und 1,16 Milliarden Tonnen abgeleiteter Ressourcen mit einem Gehalt von 16 % KCl heraus und

verkündete extrem solide wirtschaftliche Bewertung (PEA).

Millennial Potash plant, in der zweiten Jahreshälfte 2024 ein Ressourcen-Update abzuschließen, gefolgt vom Abschluss der ersten technischen Studien und dem Beginn einer Machbarkeitsstudie und Umweltverträglichkeitsprüfung.

