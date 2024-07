Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Profitables Rekordwachstum im ersten Halbjahr



26.07.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Recurring EBIT auf Rekordniveau, +12,7 Prozent in lokaler Währung, +8,1 Prozent in Schweizer Franken

Umsatzwachstum von +1,6 Prozent in lokaler Währung

Recurring EBIT-Marge auf Rekordniveau von 23,2 Prozent (+210 Basispunkte) im zweiten Quartal 2024

+10,0 Prozent Wachstum des Gewinns pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen

Disziplinierte Fortsetzung der M&A-Strategie mit elf wertsteigernden Zukäufen und vier Veräusserungen

Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2024: Prognose für die recurring EBIT-Marge auf über 18,5 Prozent bei einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in lokaler Währung Miljan Gutovic, CEO: «Ich möchte allen Mitgliedern der Holcim Familie danken, dass wir im ersten Halbjahr 2024 zusammen eine Profitabilität in Rekordhöhe erzielt haben. Im Sinne unserer tief verwurzelten Leistungskultur haben sich unsere Teams auf die erfolgreiche Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden fokussiert. Unsere führenden nachhaltigen Baulösungen - vom CO2-armen Beton ECOPact bis zu den energieeffizienten Elevate-Dachsystemen - machen uns zum Partner der Wahl für Grossprojekte, wie zum Beispiel im Infrastrukturbereich oder beim Bau von Rechenzentren.» «Wir haben im ersten Halbjahr breit abgestütztes, profitables Wachstum erzielt und im zweiten Quartal eine hervorragende recurring EBIT-Marge auf Rekordniveau von 23,2 Prozent erreicht. Wir sind auf einem guten Weg, 2024 einen Free Cashflow von über CHF 3 Milliarden zu erreichen. Mit unserer Erfolgsbilanz der überdurchschnittlichen Wertschöpfung über alle Marktbedingungen und Wirtschaftszyklen hinweg sind wir entschlossen, von den starken Fundamentaldaten unserer Märkte zu profitieren und ein weiteres Jahr mit Rekordergebnissen abzuschliessen.» «Unsere disziplinierte M&A-Strategie hat sich mit elf wertsteigernden Zukäufen fortgesetzt, um die zirkuläre Bauwirtschaft zu beschleunigen und unsere ECOCycle®-Plattform auszubauen. Gleichzeitig haben wir den Bereich Solutions & Products ausgebaut und unser Geschäft mit Zuschlagstoffen und Transportbeton gestärkt. Mit dem Ziel, den Klimaschutz voranzutreiben, haben wir den CO2-Ausstoss - gemessen am Umsatz - um 7 Prozent1 reduziert.» Leistungsausweis im Überblick für das erste Halbjahr Konzern H1 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 12'813 13'067 -1,9 +1,6 -0,3 Recurring EBIT (CHF Mio.) 2'210 2'043 +8,1 +12,7 +12,3 Recurring EBIT-Marge (%) 17,2 15,6 Betriebsgewinn (CHF Mio.) 2'036 1'970 +3,3 Konzerngewinn, Konzernanteil (CHF Mio.) 1'218 1'261 -3,4 Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen, Konzernanteil (CHF Mio.) 1'376 1'280 +7,5 Gewinn pro Aktie (CHF) 2,16 2,19 -1,2 Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen (CHF) 2,44 2,22 +10,0 Free Cashflow nach Leasingverhältnissen (CHF Mio.) 48 79 -39,1 Nettofinanzschulden (CHF Mio.) 10'862 11'067 -1,8

Profitables Wachstum setzt sich fort Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um +1,6 Prozent in lokaler Währung auf CHF 12'813 Millionen. Das recurring EBIT stieg im ersten Halbjahr relativ zum Umsatz überproportional um 12,7 Prozent in lokaler Währung auf ein Rekordhoch von CHF 2'210 Millionen. Die Profitabilität hat sich im zweiten Quartal 2024 mit einer rekordhohen recurring EBIT-Marge von 23,2 Prozent signifikant verbessert, worin sich unser strategischer Fokus auf hochwertige Lösungen widerspiegelt. Damit steuert Holcim erneut auf branchenführende Margen im Gesamtjahr zu. Der Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen lag im ersten Halbjahr 2024 bei CHF 2,44 - eine Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Free Cashflow nach Leasingverhältnissen belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 48 Millionen im Vergleich zu CHF 79 Millionen im Vorjahreszeitraum und dürfte die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 von über CHF 3 Milliarden erreichen. Investitionen in den attraktivsten Märkten Holcim investiert weiterhin in profitables Wachstum mit elf wertsteigernden Übernahmen. Hierbei handelt es sich überwiegend um familiengeführte Unternehmen mit erheblichem Synergiepotenzial. Mit vier wertsteigernden Übernahmen in Europa (Belgien, Schweiz, Grossbritannien und Deutschland) wurde die zirkuläre Bauwirtschaft weiter vorangetrieben, sowie die Holcim Kreislauftechnologie ECOCycle® ausgebaut. Drei Übernahmen in Europa und Lateinamerika dienten der Erweiterung des Segments Solutions & Products, während durch Zukäufe in Nordamerika, Lateinamerika und Europa die Bereiche Zuschlagstoffe und Transportbeton weiter gestärkt wurden. Holcim schloss im ersten Halbjahr vier Veräusserungen ab. Führend bei Nachhaltigkeit Die Kundennachfrage nach nachhaltigen Baulösungen von Holcim hat zugenommen. Im ersten Halbjahr entfielen 28 Prozent des Umsatzes mit Transportbeton und 26 Prozent des Umsatzes mit Zement auf den CO2-armen Beton ECOPact bzw. auf den CO2-armen Zement ECOPlanet. Dies entspricht einer beachtlichen Zunahme gegenüber den jeweils 19 Prozent per Ende Dezember 2023. Im Rahmen der Aktivitäten zum Klimaschutz hat Holcim die CO2-Emissionen, gemessen am Umsatz, um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum reduziert. Im zweiten Quartal setzte Holcim in Deutschland und Belgien gemeinsam mit seinen Partnern den Spatenstich für zwei Projekte zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS) im grossindustriellen Massstab. Ausblick und Prognose Holcims Strategie ist weiterhin auf Erfolgskurs. Basierend auf der rekordhohen recurring EBIT-Marge passt Holcim seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 wie folgt an: Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in lokaler Währung

Überproportionaler Anstieg des recurring EBIT

Verbesserung der recurring EBIT-Marge auf über 18,5 Prozent

Free Cashflow von mehr als CHF 3 Milliarden Erhöhung des Anteils wiederverwertbarer Bau- und Abbruchmaterialien um 20 Prozent auf

10 Millionen Tonnen Weitere Fortschritte bei der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA Die geplante Kotierung des Nordamerikageschäfts von Holcim in den USA ist auf Kurs und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein. Sie erfolgt mit dem Ziel, neues Wertsteigerungspotenzial für alle Stakeholder zu erschliessen. Am 18. März 2024 startete der zuvor angekündigte Aktienrückkauf. Holcim wird bis Ende des Jahres Aktien im Wert von bis zu CHF 1 Milliarde erwerben. Bis zum 30. Juni 2024 wurden 5,2 Millionen Aktien im Wert von CHF 413 Millionen zurückgekauft. Holcim hält an einem starken Investment-Grade-Rating fest. Wichtige Kennzahlen des Konzerns Konzern Q2 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 7'227 7'342 -1,6 +0,2 -0,6 Recurring EBIT (CHF Mio.) 1'678 1'550 +8,2 +11,4 +11,0 Recurring EBIT-Marge (%) 23,2 21,1

Konzern H1 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz (CHF Mio.) 12'813 13'067 -1,9 +1,6 -0,3 Recurring EBIT (CHF Mio.) 2'210 2'043 +8,1 +12,7 +12,3 Recurring EBIT-Marge (%) 17,2 15,6 Betriebsgewinn (CHF Mio.) 2'036 1'970 +3,3 Konzerngewinn, Konzernanteil (CHF Mio.) 1'218 1'261 -3,4 Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen, Konzernanteil (CHF Mio.) 1'376 1'280 +7,5 Gewinn pro Aktie (CHF) 2,16 2,19 -1,2 Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen (CHF) 2,44 2,22 +10,0 Free Cashflow nach Leasingverhältnissen (CHF Mio.) 48 79 -39,1 Nettofinanzschulden (CHF Mio.) 10'862 11'067 -1,8

Konzernergebnisse nach Produktlinien H1 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz Zement (CHF Mio.) 6'425 6'794 -5,4 -1,0 -0,3 Recurring EBIT Zement (CHF Mio.) 1'593 1'472 +8,2 +13,3 +13,5 Recurring EBIT-Marge Zement (%) 24,8 21,7 Umsatz Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 2'028 2'116 -4,2 -1,8 -3,1 Recurring EBIT Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 277 265 +4,6 +7,9 +7,5 Recurring EBIT-Marge Zuschlagstoffe (%) 13,7 12,5 Umsatz Transportbeton (CHF Mio.) 2'757 2'896 -4,8 -2,5 -4,9 Recurring EBIT Transportbeton (CHF Mio.) 73 91 -19,7 -18,2 -25,7 Recurring EBIT-Marge Transportbeton (%) 2,7 3,2 Umsatz Solutions & Products (CHF Mio.) 2'878 2'601 +10,6 +13,3 +5,4 Recurring EBIT Solutions & Products (CHF Mio.) 267 215 +23,9 +28,1 +26,7 Recurring EBIT-Marge Solutions & Products (%) 9,3 8,3

Leistungsausweis nach Segmenten Nordamerika Nordamerika erreichte ein neues Profitabilitätsniveau mit einem Anstieg der recurring EBIT-Marge um 240 Basispunkte auf 19,4 Prozent im ersten Halbjahr. Die Fundamentaldaten sind solide: Für den Zeitraum 2023 bis 2026 hat sich Holcim über 100 Infrastrukturprojekte gesichert. Für 2024 wird ebenfalls ein guter Geschäftsverlauf erwartet. Nordamerika Q2 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'780 1'841 -3,3 -2,5 -2,5 Recurring EBIT (CHF Mio.) 541 492 +10,0 +12,8 +12,8 Recurring EBIT-Marge (%) 29,7 26,2

Nordamerika H1 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2'913 3'044 -4,3 -1,6 -1,8 Recurring EBIT (CHF Mio.) 576 527 +9,2 +12,2 +12,6 Recurring EBIT-Marge (%) 19,4 17,0

Lateinamerika In Lateinamerika wurde zum 16. Mal in Folge ein Quartal mit profitablem Wachstum erzielt. Dies führte im ersten Halbjahr zu einer ausgezeichneten recurring EBIT-Marge von 35,6 Prozent. Die Region profitierte von ihrem führenden Vertriebsnetz mit mehr als 2'000 Disensa-Baumärkten. Die Nearshoring-Trends in der Region sind ein Treiber für Infrastruktur- und gewerbliche Investitionen. Lateinamerika Q2 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 756 717 +5,4 +2,6 +2,6 Recurring EBIT (CHF Mio.) 267 245 +8,8 +5,9 +5,9 Recurring EBIT-Marge (%) 35,2 33,7

Latin America H1 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'447 1'403 +3,1 +0,7 +0,7 Recurring EBIT (CHF Mio.) 519 488 +6,3 +5,1 +5,1 Recurring EBIT-Marge (%) 35,6 34,4

Europa In Europa verzeichnete Holcim das siebte Quartal in Folge ein profitables Wachstum. Die recurring EBIT-Marge stieg im ersten Halbjahr deutlich um 240 Basispunkte auf 16,2 Prozent. Zu diesem profitablen Wachstum trugen massgeblich die Nachhaltigkeitsbemühungen bei. Es erfolgten sechs Zukäufe in den Bereichen Zuschlagstoffe, Transportbeton, Bau- und Abbruchmaterialien sowie Recycling-Lösungen. Es ist davon auszugehen, dass die starke Ertragsdynamik anhalten wird. Europa Q2 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2'004 2'006 -0,1 0,0 -2,1 Recurring EBIT (CHF Mio.) 490 436 +12,4 +13,5 +11,8 Recurring EBIT-Marge (%) 23,6 20,8

Europa H1 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 3'599 3'694 -2,6 -1,1 -3,2 Recurring EBIT (CHF Mio.) 606 533 +13,8 +15,3 +13,3 Recurring EBIT-Marge (%) 16,2 13,8

Asien, Naher Osten und Afrika Gute Marktdynamik in Nordafrika führte im ersten Halbjahr zu einem zweistelligen Wachstum des recurring EBIT und zu einem Anstieg der recurring EBIT-Marge um 240 Basispunkte auf 23,5 Prozent. Im Rahmen des weiteren Portfoliomanagements wurden drei Veräusserungen abgeschlossen. Die Ertragsdynamik dürfte sich im zweiten Halbjahr 2024 fortsetzen. Asien, Naher Osten und Afrika Q2 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 899 1'030 -12,7 -2,1 +3,5 Recurring EBIT 264 269 -1,8 +10,0 +12,3 Recurring EBIT-Marge (%) 27,5 24,4

Asien, Naher Osten und Afrika H1 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'773 2'046 -13,4 +0,3 +2,5 Recurring EBIT 444 460 -3,5 +11,1 +11,9 Recurring EBIT-Marge (%) 23,5 21,0

Solutions & Products Solutions & Products verzeichnete von den Segmenten das stärkste Umsatzwachstum im ersten Halbjahr, angetrieben vom Bedachungsgeschäft. Die recurring EBIT-Marge verbesserte sich in diesem Zeitraum deutlich um 100 Basispunkte, begünstigt durch Skaleneffekte und drei Übernahmen in Europa und Lateinamerika. Der Ausblick für dieses Jahr ist sehr positiv. Solutions & Products Q2 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'677 1'588 +5,6 +6,8 +2,6 Recurring EBIT (CHF Mio.) 231 207 +11,9 +14,5 +12,8 Recurring EBIT-Marge (%) 13,7 13,0

Solutions & Products H1 2024 2023 ±% ±%

in lokaler Währung ±% organisches Wachstum Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2'867 2'590 +10,7 +13,4 +5,4 Recurring EBIT (CHF Mio.) 287 234 +22,6 +26,5 +24,7 Recurring EBIT-Marge (%) 10,0 9,0

Überleitung zum Konzernabschluss Überleitung von den Erfolgskennzahlen zur Gewinn- und Verlustrechnung zum Konzernabschluss der Holcim Gruppe: CHF Mio. H1 2024

(ungeprüft) H1 2023

(ungeprüft) Umsatz 12'813 13'067 Wiederkehrende Betriebskosten (9'911) (10'375) Anteil am Ergebnis von Joint Ventures 105 146 Recurring EBITDA nach Leasingverhältnissen 3'007 2'839 Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle und andere langfristige Vermögenswerte (797) (795) Recurring EBIT 2'210 2'043 Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten (78) (23) Wertminderung von Betriebsvermögen (96) (50) Betriebsgewinn 2'036 1'970

CHF Mio. H1 2024

(ungeprüft) H1 2023

(ungeprüft) Recurring EBITDA nach Leasingverhältnissen 3'007 2'839 Abschreibung auf Nutzungsrechte 188 173 Recurring EBITDA 3'195 3'012

CHF Mio. H1 2024

(ungeprüft) H1 2023

(ungeprüft) Konzerngewinn vor Steuern, Wertminderungen und Veräusserungen 1'858 1'830 Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert und langfristigen Vermögenswerten (96) (51) Gewinn (Verlust) aus Veräusserungen von Konzernunternehmen (58) 32 Konzerngewinn vor Steuern 1'704 1'811

CHF Mio. H1 2024

(ungeprüft) H1 2023

(ungeprüft) Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen, Konzernanteil 1'376 1'280 Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen, nicht beherrschende Gesellschafter 55 75 Konzerngewinn vor Wertminderungen und Veräusserungen 1'431 1'355 Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwert und langfristigen Vermögenswerten* (71) (48) Gewinn (Verlust) aus Veräusserungen von Konzernunternehmen* (80) 30 Konzerngewinn 1'280 1'336 Gewinn pro Aktie vor Wertminderungen und Veräusserungen in CHF 2,44 2,22 * Anpassungen werden nach Abzug von Steuern ausgewiesen.

Überleitung vom Free Cashflow nach Leasingverhältnissen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

der Holcim Gruppe: CHF Mio. H1 2024

(ungeprüft) H1 2023

(ungeprüft) Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 1'003 930 Erwerb von Sachanlagen (807) (730) Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 40 54 Rückzahlung von langfristigen Leasingverbindlichkeiten (188) (174) Free Cashflow nach Leasingverhältnissen 48 79



Überleitung von den Nettofinanzschulden zur Konzernbilanz der Holcim Gruppe: CHF Mio. H1 2024

(ungeprüft) H1 2023

(ungeprüft) Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2'049 1'035 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 12'351 13'818 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (3'490) (3'654) Kurzfristige derivative Vermögenswerte (36) (23) Langfristige derivative Vermögenswerte (12) (111) Nettofinanzschulden 10'862 11'067

