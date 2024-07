London (ots/PRNewswire) -Vistex, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Verwaltung von Preisen, Handel, Lizenzgebühren und Incentives, gab heute bekannt, dass WHSmith eine Partnerschaft mit Vistex eingegangen ist, um die SaaS-Unternehmenssoftware des Einzelhandelsriesen zur Verbesserung der Prozesse für Lieferanteneinnahmen einzusetzen.WHSmith ist ständig bestrebt, seine betriebliche Effizienz zu optimieren und ein solides Finanzmanagement sicherzustellen. Die Implementierung der umfassenden Lösung für Lieferantenrabatte von Vistex wird den gesamten Rabattprozess von der Vertragsverwaltung über die Abgrenzung bis hin zur Abrechnung rationalisieren und für mehr Transparenz und Kontrolle über die finanziellen Transaktionen sorgen.Die wichtigsten Vorteile der Vistex Lösung:- Erhöhte Genauigkeit und Effizienz: Automatisiert die Berechnung und Verfolgung von Lieferanteneinkünften und reduziert so manuelle Fehler und den Verwaltungsaufwand.- Verbesserte Sichtbarkeit: Bietet Echtzeit-Einblicke in Lieferantenprogramme und ermöglicht so eine bessere Entscheidungsfindung und strategische Planung.- Nahtlose Integration: Lässt sich nahtlos in die bestehenden ERP-Systeme von WHSmith integrieren und gewährleistet so einen kohärenten und einheitlichen Ansatz für das Finanzmanagement.- Einhaltung und Kontrolle: Stellt sicher, dass alle Lieferantenprogramme eingehalten werden, und verbessert die Einhaltung der Vorschriften und die Kontrolle der einkommensbezogenen Aktivitäten der Lieferanten."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Vistex, um unser Lieferanteneinkommensmanagement weiter zu verbessern", sagte Phil Wells, Direktor für kommerzielle Transformation bei WHSmith. "Das bewährte Fachwissen und die innovativen Lösungen von Vistex werden uns in die Lage versetzen, unsere Prozesse zu rationalisieren, die Genauigkeit zu verbessern und letztendlich bessere finanzielle Ergebnisse für unser Unternehmen zu erzielen."Die Lösungen von Vistex sind bekannt für ihre robuste Funktionalität und ihre Fähigkeit, komplexe Geschäftsszenarien zu bewältigen. Durch die Einführung der Technologie von Vistex will WHSmith seine Prozesse zur Verwaltung von Lieferanteneinkünften optimieren und damit sein Engagement für operative Spitzenleistungen und finanzielle Integrität verstärken."Wir sind stolz darauf, WHSmith auf ihrem Weg zu einem verbesserten Finanzmanagement zu unterstützen", sagte Amos Biegun, Geschäftsführer von Vistex. "Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie Unternehmen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um komplizierte Finanzprozesse effektiv zu verwalten, und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit WHSmith."Die Implementierung der Vistex-Lösung für Lieferantenrabatte wird weitere Verbesserungen für WHSmith bringen, da das Unternehmen seine Geschäftsabläufe weiterhin innovativ gestaltet und verbessert.Informationen zu WHSmith: WHSmith ist ein weltweit führendes Einzelhandelsunternehmen für den reisenden Kunden auf der ganzen Welt. Mit mehr als 1.700 Filialen in 30 Ländern weltweit bietet WHSmith seinen Kunden eine große Auswahl an Reisebedarf, darunter Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, digitales Zubehör sowie Lebensmittel und Getränke.Informationen zu Vistex: Die Lösungen von Vistex helfen Unternehmen, die Kontrolle über ihre geschäftskritischen Prozesse zu übernehmen. Bei einer Vielzahl von Programmen, die Preisgestaltung, Handel, Lizenzgebühren und Anreize abdecken, kann es kompliziert sein, zu erkennen, wohin das Geld fließt, geschweige denn, wie sehr es sich auf den Umsatz und das Ergebnis auswirkt. Mit Vistex können die Stakeholder des Unternehmens die Zahlen betrachten, erkennen, was wirklich funktioniert, und herausfinden, was als Nächstes zu tun ist. So können sie sicherstellen, dass jeder ausgegebene oder verdiente Dollar tatsächlich zum Wachstum beiträgt und nicht nur zusätzliche Kosten verursacht. Die größten Unternehmen der Welt aus den verschiedensten Branchen verlassen sich jeden Tag auf Vistex, um ihr Geschäft voranzutreiben. Besuchen Sie www.vistex.com.Nur für Presseanfragen:Vistex, Inc.Alex Dehnert(847) 490-0420alex.dehnert@vistex.comWHSmith Pressestellepress.office@whsmith.co.uk01793 563354Logo - https://mma.prnewswire.com/media/510323/Vistex_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vistex-arbeitet-mit-dem-fuhrenden-einzelhandler-whsmith-zusammen-um-das-management-der-lieferanteneinnahmen-zu-optimieren-302207306.htmlOriginal-Content von: Vistex, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115479/5831038