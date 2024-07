© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Die Anteile des deutschen Rüstungskonzern konnten von den am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen nicht profitieren, die Aktie steht weiter unter Druck.Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall handelt bereits seit März in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Die Bemühungen der Käufer, diesen nach oben zu verlassen und zu einer bullishen Auflösung der Flaggenformation zu gelangen, sind wiederholt gescheitert. Am Mittwoch überraschte das Unternehmen mit vorläufigen Quartalszahlen. Die allerdings verpassten es, für nachhaltige Begeisterung zu sorgen. Wurde die Aktie zur Wochenmitte noch mit Kursgewinnen belohnt, entscheiden sich Anleger bereits am Donnerstag zu umfangreichen …