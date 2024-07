DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOLAR-INVESTOREN IN SPANIEN - Spaniens Weigerung, ausländischen Investoren Schadenersatz für die Kürzung zugesagter Zahlungen für Photovoltaikstrom zu gewähren, verärgert ausländische Investoren. Mehr noch: Ein Branchenmanager sagte, das Gebaren der Spanier entwickle sich zu einem grundsätzlichen Problem für das Bestreben der EU, sich durch Investitionen in erneuerbare Energien unabhängiger vom Import fossiler Energieträger zu machen. Daraus erwachse massiver Schaden für das Investitionsklima in ganz Europa. Energiekonzerne haben Milliarden in Solaranlagen in Spanien investiert, doch dann änderte die Regierung die Spielregeln. (Handelsblatt)

FONDS - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin will die europäischen Leitlinien für die Bezeichnung nachhaltiger Fonds zügig umsetzen: Bereits im Frühjahr des kommenden Jahres müssen Fondsgesellschaften die Namen ihrer Produkte an die Leitlinien anpassen, wie die Aufsicht am Donnerstag erklärte. Für alle neu aufgelegten Fonds gelten die Regeln voraussichtlich ab Herbst - die Bafin berücksichtigt sie aber schon heute. Die grundsätzlichen Kategorien hat der EU-Wertpapierregulator ESMA bereits festgesetzt: Umwelt, Soziales und die Governance zählen als Teilkategorien ebenso zu der Leitlinie wie die Aussicht auf eine bestimmte Wirkung oder auf einen Übergang ("Transition"). Die Fonds müssen 80 Prozent des Vermögens entlang der Kriterien investieren und Ausschlüsse beachten. (Börsen-Zeitung)

July 26, 2024

